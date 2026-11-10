‘전도연의 남자’ 설경구, 박해수 이긴 사연…“너무 통쾌하더라”

배우 설경구가 전도연과의 오랜 인연을 언급하며 박해수와의 경쟁 구도에 대해 이야기해 웃음을 자아냈다.

설경구는 9일 서울 삼청동의 한 카페에서 진행된 영화 ‘가능한 사랑’ 인터뷰에서 전도연이 자신을 ‘전도연의 남자’라고 언급한 데 대해 고마움을 나타냈다.

앞서 전도연은 지난해 넷플릭스 시리즈 ‘자백의 대가’ 인터뷰에서 박해수가 자신과 연이어 작품을 함께하며 ‘전도연의 남자’라는 별명을 얻었다는 이야기가 나오자 “그러기에는 아직 내겐 설경구씨가 있다”고 말했다.

이어 전도연은 “경구 오빠가 작품수로는 월등하기 때문에 다른 남자 배우 분들도 분발해주면 좋겠다”고 농담했다. 설경구와 전도연은 2000년 영화 ‘나도 아내가 있었으면 좋겠다’ 이후 ‘생일’, ‘지푸라기라도 잡고 싶은 짐승들’ 등을 비롯해 특별출연을 포함한 다섯 작품에서 호흡을 맞췄다.

영화 ‘가능한 사랑’. 넷플릭스

이 발언에 대한 소감을 묻자 설경구는 “너무 고맙고 통쾌하더라. 해수 이 ××가”라고 농담을 던져 좌중을 폭소케 했다. 설경구는 “그렇게 말해줘서 고맙다”고 덧붙였다.

설경구는 이번 영화에서 다시 만난 전도연의 연기력도 높이 평가했다. 그는 “이 영화에서 제일 부담을 가졌던 배우가 전도연일 것”이라며 “처음부터 끝까지 이 영화의 진정한 주인공 격이다. 전도연이 흔들리면 영화가 흔들리기 때문”이라고 말했다.

또한 “전도연의 연기 덕분에 다른 배우들도 다 보이지 않았나 싶다. 스토리를 받쳐주고 끌고 가줬다”며 “처음에 기술 시사를 하고 나서 ‘나는 너만 보인다’고 했다”고 전했다.

전도연에 대한 신뢰도 드러냈다. 설경구는 “굳이 말로 설명하기보다는 그냥 믿는 배우 같다”며 “이래서, 저래서가 아니라 한없이 믿어도 되는 최고의 배우”라고 칭찬했다.

‘가능한 사랑’은 해고노동자 호석(설경구)과 그의 아내 미옥(전도연), 다큐멘터리 감독 예지(조여정)와 남편 상우(조인성) 등 두 부부가 다큐멘터리 제작을 계기로 만나 서로 다른 삶과 숨겨진 욕망을 마주하는 이야기다. 이창동 감독이 연출했으며, 지난 6일 넷플릭스를 통해 공개됐다.

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