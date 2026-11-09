‘재정 비상’ 외친 추미애의 초강수…4780억 들인 광교청사 매각까지 검토

지난 8월 재정 비상상황을 선언한 추미애 경기지사가 이끄는 경기도가 도청사 매각이라는 이례적인 방안까지 검토하고 있다. 수원 광교 신청사로 이전한 지 불과 4년 5개월 만으로, 재정난을 타개하기 위한 자구책이 실제 청사 매각으로 이어질지 관심이 쏠린다.

9일 경기도에 따르면 홍은광 경기도 대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 “경기도는 재정위기 비상 선언 이후 재정위기 극복을 위한 지방세제 개편과 함께 강력한 자구 노력 및 자체 재원 마련 방안을 추진하고 있다”며 광교청사를 포함한 공유재산 매각 검토 사실을 밝혔다.

추미애 경기지사가 이끄는 경기도가 도청사 매각이라는 이례적인 방안까지 검토하고 있다. 경기도·연합뉴스

매각 검토 대상은 수원시 영통구 경기융합타운 내 광교청사와 주차장 등 경기도가 소유한 토지와 건물이다. 경기도청과 도의회 등이 들어선 광교 신청사 융합타운은 총사업비 4780억원을 들여 지하 4층·지상 25층, 연면적 16만6337㎡ 규모로 조성됐다. 2017년 9월 착공해 2021년 11월 준공됐으며, 경기도는 이듬해 5월29일 청사 이전을 완료했다.

광교청사의 토지 공시지가와 건물 시가표준액 등을 고려한 기준가격은 약 2900억원이다. 이를 토대로 추산한 감정평가액은 7200억∼8700억원 수준으로 거론된다. 광교신도시 중심부에 위치하고 신분당선 광교중앙역이 인접해 있어 실제 거래가격이 1조원대에 이를 수 있다는 관측도 나온다.

경기도가 청사 매각까지 검토하는 배경에는 재정난이 있다. 추 지사는 지난 8월5일 재정 비상상황을 선언하며 “2038년까지 상환해야 할 경기도와 기금 차입금 규모가 약 7조원에 달한다”고 밝혔다. 도는 재원 확보를 위해 광교청사 외에 다른 공유재산 매각도 검토하고 있다.

다만 실제 매각까지는 넘어야 할 절차가 많다. 공유재산관리계획 변경에 따른 도의회 승인과 청사 이전에 따른 행정업무 공간 확보 등이 필요하다. 경기융합타운에는 경기도의회와 경기도교육청, 경기주택도시공사(GH), 경기신용보증재단 등 공공기관이 밀집해 있어 지역사회와 상권의 반발 가능성도 제기된다.

도의회에서는 반대 목소리가 나왔다. 방성환 경기도의회 국민의힘 대표의원은 “경기도 재정난에 대한 명확한 근거가 없는 상황에서 입주한 지 몇 년 되지 않은 광교청사 매각을 검토한다는 게 말이 안 된다”며 “청사가 있는 경기융합타운은 공공기관이 몰려있는 행정복합타운인데 이를 매각하면 그 이후는 어떻게 하겠다는 거냐”고 반발했다.

경기도는 아직 구체적인 매각안이 마련된 것은 아니라는 입장이다. 홍 대변인은 “청사 매각은 법적·행정적 절차 및 행정업무 공간 계획 등에 대한 종합적인 검토는 물론 도의회의 협의 및 동의 절차가 필요하다”며 “면밀한 검토와 협의 과정을 거쳐 청사 매각 추진 여부를 결정할 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지