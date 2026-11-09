현존 최고 궁궐 정문 돈화문, 보수공사 위해 지붕해체 착수

9일 현존하는 최고(最古)의 궁궐 정문인 서울 종로구 창덕궁 돈화문(敦化門)의 지붕에서 기와가 하나둘 걷히자 오랜 세월 가려져 있던 지붕 속살이 드러났다. 임진왜란 때 불탄 뒤 1609년 다시 세워져 400년 넘게 조선 왕실의 역사를 간직해 온 이 건물이 이날 대대적인 해체·보수에 들어가면서다. 지붕을 떠받치는 목재 곳곳에 변형과 손상이 생겨 구조적 안전을 확보하기 위한 조치다.

임금이 큰 덕을 베풀어 백성을 두텁게 교화한다는 뜻이 담긴 돈화문은 조선 태종 때인 1412년 처음 세워졌다. 임진왜란 이후 실질적인 법궁 역할을 했던 창덕궁의 정문으로, 왕의 행차나 주요 의례 때 사용됐다. 정면 5칸, 측면 2칸의 2층 누각형 목조건물로, 현존하는 궁궐 정문 가운데 규모도 가장 크다.

창덕궁 돈화문. 국가유산청 궁능유적본부 제공

그러나 건물의 구조적 안전에 대한 우려가 이어지면서 돈화문은 1997년 이후 29년 만에 대규모 보수에 나서게 됐다. 구조적 문제는 2014년 특별점검에서 확인됐다. 이후 정밀구조안전진단과 정기적인 관찰이 이어졌으나 2020∼2022년 모니터링 조사에서는 3년 연속 수리가 필요한 ‘E등급’을 받았다. 2022년 조사에서는 상층 지붕의 추녀마루에서 균열과 파손이 발견되고 대들보 일부가 처진 사실도 확인됐다. 전문가들은 구조적 손상으로 이어질 우려가 있다며 상층 지붕의 조속한 해체·수리를 권고했다.

국가유산청은 문화유산위원회와 수리기술위원회의 심의를 거쳐 보수공사를 결정하고, 2024년부터 건물을 보호하기 위한 가설덧집 설치 등 준비 작업을 진행해 왔다. 이번 공사는 지붕 기와를 걷어낸 뒤 서까래와 도리 등 주요 목재를 순차적으로 해체하는 방식으로 진행된다. 전문가들로 구성된 기술지도단이 건물 내부와 주요 부재의 변형·부식 상태를 살펴 교체하거나 보강할 부분을 결정한다.

해체 과정에서는 건물의 구조와 수리 이력을 기록하기 위한 조사·연구도 병행한다. 각 부재를 정밀하게 측정하고 단청을 기록하는 한편, 나무의 나이테를 분석해 목재의 연대를 추정하는 연륜연대 측정도 실시한다. 건물의 형태와 수리 이력을 3차원으로 관리하는 국가유산 수리이력 관리모형(HBIM)도 활용할 예정이다.

보수공사에는 약 135억원이 투입되며, 2028년 10월 완료를 목표로 한다. 다만 해체 과정에서 예상보다 손상 범위가 넓은 것으로 확인되면 공사 기간이 연장될 수 있다. 공사 기간에는 돈화문 대신 금호문과 인근 소방문을 출입구로 이용한다.

국가유산청은 시민들이 보수 과정을 직접 살펴볼 수 있도록 가설덧집 내부에 관람실도 마련했다. 첫 공개는 25일이며, 이후 매월 둘째·넷째 수요일 오후에 운영한다. 참가 신청은 16일부터 궁능유적본부 홈페이지에서 받는다.

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