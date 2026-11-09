박수현 “소나무재선충병, 통상 방제로 못 막아…직접 진두지휘”

소나무재선충병이 충남 서해안을 중심으로 빠르게 확산하자 충남도가 도지사 직접 지휘 아래 전 부서가 참여하는 총력 대응체계로 전환했다. 산림 부서 중심의 방제를 넘어 예산·재난·안전 등 도정 역량을 결집해 내년 4월 말까지 선제적 집중방제를 마친다는 계획이다.

박수현 충남지사는 9일 도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “오늘부로 도지사가 소나무재선충병 방제 최전선에서 직접 진두지휘하는 ‘최고 단계 범부서 총력 대응체계’로 즉시 전환한다”고 밝혔다.

박 지사는 지난달 30일 헬기로 피해 지역을 살펴본 사실을 언급하며 “실무 부서 중심의 통상적인 방제로는 재선충병 확산세를 따라잡을 수 없고, 과거 기후 패턴에 따른 방제 방식은 이미 유효기간이 끝났다”며 “전권을 쥐고 산림 재난을 돌파하겠다”고 강조했다.

박수현 충남도지사가 9일 기자회견을 열고 도지사 직접 지휘 아래 전 부서가 참여하는 소나무재선충병 대응체계 전환을 선언했다.

◆도지사 본부장 맡아 예산·행정 걸림돌 해소

도는 도지사를 본부장으로, 행정부지사를 부본부장으로 하는 범부서 대책본부를 가동한다. 산주·주민 홍보, 방제 예산 확보, 생활권 위험목 관리, 드론 항공 예찰, 법률 자문, 언론 홍보, 현장 안전 지원 등 7개 기능별 지원반을 운영한다.

15개 시군에도 도 대책본부에 준하는 대응체계를 구성하도록 하고, 산림 부서와 재난·안전·홍보 등 관계 부서가 함께 지역별 방제 상황을 관리하도록 할 계획이다.

박 지사는 “예산 부족이나 복잡한 행정 절차 때문에 현장 방제가 지연되는 일은 도지사 권한으로 즉각 해결하겠다”며 “내년 5월 말까지 매주 추진 상황을 직접 챙기며, 15개 시군 역시 통합 지휘체계로 움직일 것”이라고 말했다.

◆“앞으로 6개월이 마지막 기회” 벌채·파쇄 집중

도는 내년 4월 말까지 벌채와 파쇄 등 선제적 집중방제를 완료할 방침이다. 드론·항공·지상 정밀 예찰로 신규 피해목을 조기에 찾아내고, 주요 보전 지역에는 예방나무주사를 놓아 추가 감염을 차단한다.

전문 방제단 운영과 전문기관 기술 자문을 통해 현장 방제의 정확성과 품질도 높이기로 했다. 생활권 주변의 위험 고사목은 도민 안전을 위해 선제적으로 조치한다.

박 지사는 “앞으로 6개월은 확산을 저지할 마지막 기회”라며 방제 역량의 집중 투입을 예고했다.

박수현 충남도지사

◆방제 예산 460억원…국비 추가 확보 추진

중앙정부의 재정·제도 지원 확보에도 나선다. 도는 올해 방제 예산을 460억원 규모로 확대했으나 지방정부의 재정과 인력만으로는 확산을 막는 데 한계가 있다는 입장이다.

박 지사는 “경계 없이 확산하는 재선충병은 경계 없는 방제로 맞서야 한다”며 “산림청장에게 건의한 국비 200억원 추가 지원과 유인 헬기 항공방제 시범 운영 재개는 시작에 불과하다”고 말했다. 이어 재해대책비 조기 지원과 국비 교부 절차 간소화를 추진하고, 관련 법령과 방제 지침 개선을 통해 현장의 걸림돌을 해소하겠다고 밝혔다.

민·관·군·경이 참여하는 광역 방제 협력체계도 구축한다. 산림청과 국립산림과학원, 한국산림재난안전기술공단 등 전문기관과 피해 확산 분석 및 방제 기술 지원을 강화하고, 군부대·경찰·국립공원·산림조합·지역 주민 등이 참여하는 지역협의회를 운영한다.

피해목 활용과 산림 복원도 병행한다. 산림청과 체결한 산업화 방제 업무협약을 바탕으로 피해목의 고부가가치 활용 방안을 넓히고, 피해 지역의 입지와 생태적 특성을 고려해 대체 수종으로 전환할 계획이다.

박 지사는 “기후위기에 강한 푸른 숲을 미래 세대에 반드시 돌려줄 것”이라고 강조했다.

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