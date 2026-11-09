평면 지도 넘어 입체 공간정보로…지적기술사들, GeoAI 시대 해법 모색

토지의 경계를 표시하는 평면 지도를 넘어 지상과 지하의 공간을 입체적으로 파악하고 인공지능(AI)으로 분석하는 시대를 맞아 공간정보 전문가들이 기술과 제도의 발전 방향을 논의했다.

한국지적기술사회(회장 김정민)는 한국측량및지형공간정보기술사회와 함께 지난 4일 경기 고양시 킨텍스 제2전시관에서 ‘제9회 공간정보기술사 공동 콘퍼런스’를 개최했다고 9일 밝혔다. ‘GeoAI 시대 디지털 입체 공간정보의 진화와 융합’을 주제로 열린 행사에는 기술사와 연구자, 학생, 공간정보에 관심 있는 시민 등이 참석했다. 공간정보 기술교류 박람회인 ‘2026 K-GEO Festa’의 전문 기술 행사로 마련됐다.

한국지적기술사회와 한국측량및지형공간정보기술사회 회원들이 지난 4일 경기 고양시 킨텍스 제2전시관에서 ‘제9회 공간정보기술사 공동 콘퍼런스’를 개최했다.

GeoAI는 지리공간 데이터와 인공지능을 결합해 공간적 특성을 분석하고 변화를 예측하는 기술이다. 도시 관리와 교통·물류, 재난 대응 등 다양한 분야에 활용할 수 있다. 국토교통부가 수립한 제4차 공간정보산업진흥 기본계획(2026∼2030)도 고정밀 3차원 공간정보와 GeoAI를 기반으로 산업의 전환을 추진하고 있다.

콘퍼런스에서는 위성영상 활용부터 입체지적 제도, 공간정보 기술자의 AI 개발까지 서로 다른 분야를 연결하는 발표가 이어졌다.

특별 세션에서는 국토지리정보원 강성찬 연구관이 국토위성영상의 활용과 미래전략을 소개했다. 기술사 세션에서는 신구대 최초원 교수가 ‘입체지적 기반의 부동산종합공부 모형 구축’을 주제로 발표했다. 토지와 부동산 정보를 입체적으로 관리하기 위한 공부 체계가 논의 주제로 제시됐다.

새한항업 임재형 상무는 ‘AI 시대, 공간정보 기술자는 어떻게 GeoAI를 개발하는가’를 주제로 발표하며 공간정보 전문성과 인공지능 기술의 접점을 다뤘다.

이어 신한대 이효상 교수를 좌장으로 곽인선·위광재·이승현 기술사가 참여한 전문가 토론이 진행됐다. 참석자들은 디지털 입체 공간정보의 발전과 기술 융합 방향을 놓고 의견을 나눴다.

한국지적기술사회 김정민 회장이 콘퍼런스에서 인사말을 했다.

김정민 회장은 “기술사의 위상과 역할은 저절로 주어지는 것이 아니라 기술사 스스로가 노력하여 쟁취하여야 한다”며 전문성을 높이기 위한 기술사들의 노력을 강조했다.

이어 지적제도를 포함한 공간정보가 국가 토지제도의 근간이자 국민 안전과 삶을 뒷받침하는 기반이라며, 국토정보 발전과 기술사의 역할을 함께 논의하는 계기가 되길 바란다고 밝혔다.

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