부산시, 2027년도 살림살이 20조원에 육박

부산시가 내년도 예산을 19조원 규모로 편성하고 해양수도 도약과 인공지능(AI) 산업 육성에 재정 역량을 집중한다. 또 북극항로 시대에 대비한 물류 기반을 확충하고 해양·산업 분야 AI 전환을 추진하는 한편 대중교통 통합패스와 출산지원금 신설 등 시민 생활과 직결된 민생·복지 분야 투자도 확대한다.

부산시는 올해보다 1조4202억원(7.9%) 증가한 19조3513억원 규모의 2027년도 예산안을 편성해 오는 11일 시의회에 제출한다고 9일 밝혔다. 시는 안정적인 재정 운용 기조를 유지하면서 해양수도와 AI, 관광, 생활체육 등 미래 성장 분야에 전략적으로 투자한다는 방침이다.

전재수 부산시장이 9일 부산시청 프레스룸에서 기자회견을 열고, 2027년도 예산안 편성에 대해 설명하고 있다.

예산안은 △세계를 연결하는 해양수도 △미래를 열어가는 혁신경제도시 △어디나 살기 좋은 균형성장도시 △모두가 건강한 시민행복도시 4대 분야에 중점을 뒀다.

먼저 해양수도 기반 구축을 위해 북극항로 시범운항 선사에 친환경 연료비를 지원하고 국제물류진흥지역과 가덕도 공항복합도시 개발계획을 수립한다. 북항 친수공간의 복합형 돔 아레나 건립 전략을 마련하고 오페라하우스 개관에 대비한 시범공연도 추진한다. 해양·항만 산업의 AI 전환을 위한 K해양 AI벨트 조성과 항만·조선·국방 분야 대규모 국비사업 유치도 추진한다.

지역경제 활성화와 청년 정착을 위한 투자도 강화한다. 지역화폐 동백전은 연중 10% 캐시백을 적용해 1조5000억원 규모로 발행하고, 소상공인과 중소기업에 1조3220억원의 정책자금을 지원한다. 또 청년들에게 중소기업 장기근속 장려금과 첫 일경험 기회를 제공하고, 중위소득 100~120% 구간의 무주택 청년에게 월 20만원의 월세를 지원한다.

교통과 도시 기반시설 확충에도 예산을 투입한다. 내년 5월부터 동백패스와 K-패스를 통합한 ‘부산형 대중교통 통합패스’를 시행하고, 수정산터널 민간투자사업 운영기간 종료에 맞춰 4월부터 통행료를 무료화한다. 엄궁대교와 승학터널 등 주요 간선도로 확충도 추진한다.

시민 생활과 밀접한 복지·출산·의료 지원도 눈에 띈다. 부산형 통합돌봄 대상자를 1만4000명에서 2만명으로 확대하고, 신혼부부에게 가구당 100만원의 혼인지원금을 지급한다. 또 첫째 1000만원, 둘째 1200만원, 셋째 이상 1500만원의 아이맞이 지원금을 새로 도입한다. 아동수당 지원 연령을 확대하고 아동기본수당도 신설한다. 기존 소아응급진료기관을 1곳에서 2곳으로 늘리고 부산어린이병원 건립도 지원한다.

전재수 부산시장은 “2027년 예산안은 해양수도 부산의 미래 대전환을 본격화하는 첫걸음”이라며 “시정의 변화와 성과를 시민들이 체감할 수 있도록 역점사업을 충실히 담았다”고 말했다.

한편 2027년도 부산시 예산안은 시의회 심의·의결을 거쳐 다음달 10일 본회의에서 확정될 예정이다.

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