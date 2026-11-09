산불 아픔 딛고 재도약…제이오푸드, 안동 신공장 준공

지난해 산불로 공장을 잃은 업체가 595일 만에 안동에 신공장을 준공했다. 기존보다 5배 큰 생산시설을 갖춰 매월 1만두 이상의 한우부산물을 가공할 수 있게 됐다.

9일 경북도에 따르면 제이오푸드는 안동시 풍산읍 경북바이오2차일반산업단지에서 신공장 준공식을 열었다. 양금희 경상북도 경제부지사와 이재갑 안동시의회 의장, 정태주 국립경국대학교 총장 등 관계자 150여명이 참석했다.

안동시 풍산읍 경북바이오2차일반산업단지에 들어선 제이오푸드 신공장. 경북도 제공

지난해 3월25일 경북 북부지역을 덮친 초대형 산불로 안동시 일직면에 있던 제이오푸드 공장은 전소됐다. 회사는 대체 부지를 찾았지만 기존 공장이 임야와 인접해 산불 재발 우려가 있었고 적합한 부지 확보도 쉽지 않았다.

도와 시는 산불 피해기업 간담회 등에서 기업의 어려움을 들었다. 제이오푸드는 타 지역 이전 대신 안동 재투자를 결정하고 경북바이오2차일반산업단지를 새 생산거점으로 정했다.

2014년 설립된 제이오푸드는 연간 4만두 이상의 한우부산물을 가공하는 경북권역 최다 생산업체다. 지난해 7월 제이오푸드는 업무협약을 체결하고 공장 건립에 착수했다. 도와 시는 기업의 재정착과 투자 이행을 위해 입지시설보조금 15억원을 지원한다.

신공장 부지는 5144㎡, 건축 연면적은 4350㎡ 규모다. 제이오푸드는 100억원 이상을 투자해 생산시설을 기존보다 5배로 늘리고 스마트공장 전환 기반을 마련했다. 신공장에는 국내 동종업계 최초로 도입한 대형 작업로봇 3대와 식품전용 호이스트, 대형 추출탱크 등이 들어섰다. 수작업 중심이던 제조공정에 로봇과 자동화 시스템을 더해 식품안전관리인증기준(HACCP)에 맞는 위생적 생산환경을 갖췄다.

양금희 도 경제부지사는 “제이오푸드 신공장 준공은 대형 산불의 아픔을 딛고 이뤄낸 값진 재도약의 결실”이라며 “앞으로도 K-푸드와 푸드테크 등 미래 식품산업의 투자유치와 기업 성장을 지원하겠다”고 말했다.

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