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정태영 현대카드 부회장, 뉴욕현대미술관 명예 이사 선임

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권이선 기자 2sun@segye.com

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정태영 현대카드 부회장이 세계적인 현대미술관인 미국 뉴욕현대미술관(MoMA)의 명예 이사(Honorary Trustee)로 선임됐다.

오른쪽부터 정태영 현대카드 부회장, 크리스토프 셰릭스 뉴욕현대미술관장. 현대카드 제공
오른쪽부터 정태영 현대카드 부회장, 크리스토프 셰릭스 뉴욕현대미술관장. 현대카드 제공

현대카드는 9일 정 부회장이 지난 20여 년간 한국과 세계 미술계의 교류를 확대하고 MoMA의 한국 미술 연구 기반을 넓히는 데 기여한 공로를 인정받아 명예 이사로 선임됐다고 밝혔다. 명예 이사는 MoMA 발전에 크게 기여한 인물에게 부여되는 영예로, 미술관의 중장기 발전과 운영 방향 등에 관한 전략적 자문을 맡는다.

 

정 부회장은 양혜규와 김아영 등 한국 작가들의 MoMA 및 MoMA PS1 개인전을 지원하고, 큐레이터들의 연구·교류를 활성화하는 데 힘써 왔다. MoMA의 소장품과 출판물, 프로그램을 국내에 소개하는 활동도 이어왔다.

 

크리스토프 셰릭스 MoMA 관장은 “정 부회장은 지난 20년간 한국에서 MoMA의 입지를 확대하는 데 전례 없는 역할을 해왔다”며 “MoMA의 큐레이터와 관람객들이 한국 미술과 작가들을 더욱 깊이 이해하고 교류할 수 있는 길을 열었다”고 평가했다.

 

정 부회장은 “현대카드는 예술을 지원하는 것이 아니라 오히려 예술로부터 지원받고 있다”며 예술이 기업의 창의성과 혁신을 이끄는 원천이라는 점을 강조했다.


권이선 기자 2sun@segye.com 기자페이지 바로가기

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