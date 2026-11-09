대구∙광주도시공사, 군위서 ‘달빛동맹 상생’ 농촌 일손돕기

대구도시개발공사와 광주도시공사가 지역 간 장벽을 허물고 농촌 일손돕기를 통한 사회적 책임 실천에 나섰다.

대구도시개발공사는 최근 광주도시공사와 함께 대구 군위군 부계면 일원에서 ‘2026년 노사공동 달빛동맹 상생프로그램’을 추진했다고 9일 밝혔다.

양 기관 관계자 50여명이 농촌 봉사활동을 펼치고 단체 기념 촬영을 하고 있다. 대구도시개발공사 제공

대구와 광주 간 우호협력 관계를 강화하고 공동의 사회적 책임을 실천하기 위해 마련된 이번 행사에는 양 기관 사장과 노동조합위원장을 비롯한 임직원 50여 명이 참여했다.

참석자들은 본격적인 수확기를 맞았지만 일손 부족으로 어려움을 겪고 있는 군위군 지역 사과 농가를 방문해 사과 수확과 운반 등 농촌 봉사활동을 펼치며 구슬땀을 흘렸다. 이어 일손돕기를 마친 임직원들은 군위 아미타여래삼존 석굴 등 지역 문화유산을 탐방하고, 양 기관 간 소통과 화합의 시간을 가지며 상호 이해의 폭을 넓혔다.

양 기관은 2024년 사회공헌활동 상호협력 업무협약을 체결한 이후 매년 대구와 광주를 오가며 공동 사회공헌활동을 이어오고 있다. 올해로 3년째를 맞은 ‘달빛동맹 교류행사’는 양 지역 간 단순한 교류를 넘어 지역사회와 상생하는 대표적인 협력 모델로 자리매김하고 있다는 평가다.

이재용 공사 사장은 “대구와 광주가 함께 이어온 달빛동맹이 지역사회에 실질적인 도움이 되는 뜻깊은 활동으로 이어지고 있다”며 “앞으로도 지속적인 교류와 협력을 통해 상생의 가치를 실천해 나가겠다”고 말했다.

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