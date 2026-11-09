미·중·러 3대국 정상회의 앞둔 트럼프 “그거 흥미로울 것”

도널드 트럼프 미국 대통령이 아시아·태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 기간 중 미국·중국·러시아 3대국 정상회의 개최를 기정사실화하며 “그거 흥미로울(interesting) 것”이라고 말했다. 에이펙 정상회의는 오는 18, 19일 이틀 동안 중국 선전(深圳)에서 열린다. 2017년 이후 9년 만에 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 직접 참석할 예정이어서 국제사회 이목이 집중된다.

8일(현지시간) AFP 통신에 따르면 트럼프는 주말을 플로리다주(州) 마러라고 리조트에서 보내고 이날 오후 백악관으로 복귀하는 도중 기자들과 만나 짧은 일문일답을 가졌다. 그는 에이펙 정상회의 일정에 관해 묻는 취재진의 질문에 “나는 중국에 갈 것”이라며 푸틴, 중국 시진핑(習近平) 국가주석과의 만남을 기대한다는 취지로 답했다. 트럼프는 “중국에 머무는 기간 일정들 중 하나가 푸틴 대통령, 시 주석과의 회담이 될 것 같다”며 “그거 흥미로울 것”이라고 덧붙였다.

왼쪽부터 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 도널드 트럼프 미국 대통령, 시진핑 중국 국가주석. 세계일보 자료사진

트럼프는 미·중·러 3대국 정상회의 핵심 의제로 ‘비핵화’(denuclearization)와 ‘이란 전쟁 종식’을 꼽았다. 여기서 비핵화란 북한의 핵무기 개발 억지보다는 미·중·러 3국 간의 핵무기 군비 경쟁 통제를 의미하는 것으로 보인다. 스웨덴 싱크탱크 스톡홀름국제평화연구소(SIPRI)가 펴낸 ‘2026년 SIPRI 연감’에 따르면 올해 1월을 기준으로 핵탄두 보유 숫자는 러시아가 5420기로 가장 많고 이어 미국(5042기), 중국(620기), 프랑스(370기), 영국(225기) 순이다.

과거 미국과 러시아 사이에 체결된 핵무기 군비 축소 통제 프로그램 ‘신전략무기감축협정’(New START·뉴스타트)은 지난 2025년 2월 효력이 끝났다. 트럼프는 최근 언론 인터뷰에서 “가능하면 비핵화를 하고 싶다”며 “러시아와 이 문제를 다루고 있으며 중국과도 논의 중”이라고 말했다. 특히 그는 중국의 핵 능력이 지금은 미국·러시아에 비해 크게 뒤처져 있다면서도 “중국은 5~6년 안에 우리(미·러)를 따라잡을 것”이라고 경각심을 드러냈다. 그러면서 “미국과 러시아, 중국까지 참여하는 핵 군축이 필요하다”고 거듭 강조했다.

이란 전쟁 종식은 사실 미국이 당연한 가장 시급한 과제다. 중·러는 미국의 일방적 독주를 견제하는 차원에서 이란을 돕고 있긴 하나, 이란이 핵무기를 손에 넣는 것은 원치 않는다는 점에서 미국과 의견이 일치한다. 현재 이란은 중·러의 지원 없이는 미국과의 전쟁을 더는 수행할 수 없는 상태다. 3국 정상은 이처럼 서로 다른 저마다의 처지를 토대로 조금이라도 이익이 되는 방향의 결론을 도출하고자 시도할 전망이다.

에이펙 정상회의 개막을 열흘 앞둔 지난 8일 중국 광둥성 선전 바오안 국제공항에 ‘APEC CHINA 2026’라고 적힌 대형 홍보물이 설치된 가운데 여행객들이 오가고 있다. 뉴스1

이날 트럼프의 언급에선 빠졌으나 우크라이나 전쟁, 북한 등 한반도 정세, 국제형사재판소(ICC) 문제 등도 회의 의제에 포함될 가능성이 있다. 특히 우크라이나 전쟁의 경우 미·러 양국의 입장 차가 평행선을 달리는 가운데 중국의 태도가 중요하게 작용할 것으로 보인다.

영국·프랑스와 더불어 유엔 안전보장이사회(안보리) 5대 상임이사국 일원인 미·중·러가 이렇게 3국 정상들끼리만 따로 모여 국제사회 현안 전반을 논의하는 것은 사상 초유의 일이다. 일각에선 2차대전 말기인 1945년 2월 미국·영국·소련(현 러시아) 3대 연합국 정상들이 회동해 전후 세계 질서의 밑그림을 그린 알타 회의와 비교해 ‘21세기판(版) 얄타 회의’라고 부른다.

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