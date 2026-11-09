"임실서도 야구 경기 할 수 있다"… 지역 동호인 숙원 해소

전북 임실 지역 야구 동호인들의 숙원이었던 전용 야구장이 문을 열었다. 야간 경기까지 가능한 시설을 갖추면서 주말마다 다른 지역 경기장을 찾아야 했던 동호인들의 불편이 줄고, 지역 생활체육 활성화에도 도움이 될 전망이다.

임실군은 9일 임실읍 이도리 일원에 조성한 임실 야구장 준공식을 열고 개장을 기념하는 사회인 야구대회를 개최했다고 밝혔다. 행사에는 한득수 군수를 비롯해 군의원과 체육단체 관계자, 주민 등 100여 명이 참석했다.

전북 임실군 임실읍 이도리에 조성된 임실야구장 모습. 임실군 제공

임실 야구장은 사업비 55억원을 들여 2만582㎡ 부지에 조성됐다. 야구장 1면과 덕아웃 2동, 기록실, 주차장 등을 갖췄으며, 인조잔디와 야간 경기가 가능한 발광다이오드(LED) 조명타워를 설치했다. 퇴근 후에도 경기할 수 있어 직장인 동호인들의 이용 여건이 개선될 것으로 보인다.

개장 후 첫 공식 행사로 이날 열린 사회인 야구대회에는 지역 8개 팀 선수와 관계자 등 170여 명이 참가했다. 한 군수의 시구로 대회가 시작되면서 새 야구장의 첫 경기를 장식했다.

임실군은 이번 야구장 준공으로 지역 내 부족했던 전문 야구 시설을 보완하고, 다양한 연령층이 생활체육을 즐길 수 있는 기반을 넓혔다는 입장이다.

군은 야구장 외에도 생활체육 시설 확충에 힘을 쏟고 있다. 지난해 59억원을 투입해 피구·탁구장을 갖춘 생활체육관을 건립했고, 오수면 파크골프장도 운영하고 있다. 오수 파크골프장은 4만3350㎡ 부지에 27홀 규모의 천연잔디 구장을 갖췄다. 월평균 4000명 이상이 찾고 있으며, 전북뿐 아니라 수도권과 충청권 동호인들의 발길도 이어지고 있다.

한득수 임실군수는 “피구·탁구장에 이어 야구장까지 문을 열면서 지역 동호인들이 더 나은 환경에서 스포츠를 즐길 수 있게 됐다”며 “군민 누구나 일상에서 건강한 여가를 누리도록 체육시설을 지속적으로 확충하고 생활체육 활성화에 힘쓸 계획”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지