한미화장품, 자체 스킨케어 브랜드 '오브한' 본격 전개

화장품 OEM·ODM 전문기업 한미화장품이 한미양행의 연구개발 및 제조 경험을 바탕으로 선보인 스킨케어 브랜드 '오브한(OFHAN)'의 시장 인지도 확대에 나선다.

오브한(OFHAN) 브랜드 로고

2026년 선보인 오브한은 'Original From HANMI'의 의미를 담은 한미화장품의 자체 스킨케어 브랜드로, 스킨케어 제품군을 전개하고 있다.

오브한은 성분과 제품 제형을 중심으로 일상에서 사용하는 스킨케어 제품을 전개하고 있다.

한미화장품은 한미양행의 연구개발 및 제조 경험을 화장품 사업에 활용해 제품을 개발하고 있다고 설명했다.

현재 오브한은 피부 보습과 진정, 장벽 관리에 초점을 맞춘 '아쿠아(AQUA)' 라인을 비롯해 한국산 원료를 활용한 세럼 제품 등을 선보이고 있다.

오브한(OFHAN) 대표 제품 ‘아쿠아 3종’ 라인업

대표 제품군인 오브한 아쿠아 라인은 아쿠아 스쿠알란 딥 모이스처 크림, 아쿠아 세라마이드 배리어 클라우드 미스트, 아쿠아 시카 카밍 패드 등 총 3종으로 구성됐다. 제품별 제형과 사용 목적에 따라 라인업을 구성했다.

한미화장품 관계자는 "오브한은 오랜 기간 건강을 연구해 온 한미양행의 제조 철학을 피부 과학으로 확장한 브랜드"라며 "앞으로도 축적된 기술력과 품질관리 노하우를 기반으로 소비자가 일상에서 신뢰하고 사용할 수 있는 스킨케어 제품을 선보일 계획"이라고 밝혔다.

한편 한미화장품은 오브한의 온라인 판매 채널을 운영하며 소비자 접점을 확대하고 있다.

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