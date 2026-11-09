제39회 전국어린이판소리왕중왕대회 대상에 민경원 군

전국 어린이 소리꾼들의 경연 무대인 ‘제39회 전국어린이판소리왕중왕대회’에서 민경원(인천 대정초 6학년)군이 대상을 차지했다.

9일 전북 고창군에 따르면 민 군은 전날 고창문화의전당에서 열린 대회 본선에서 적벽가 중 ‘적벽강 불 지르는 대목’을 열창해 대상의 영예를 안았다.

‘제39회 전국어린이판소리왕중왕대회’에서 대상을 차지한 민경원(인천 대정초 6학년)군이 소감을 밝히고 있다. 고창군 제공

민 군은 “더 열심히 공부해 존경받는 소리꾼이 되고 싶어요”라고 소감을 밝혔다.

최우수상에는 고채희(전북 군산부설초 5학년), 우수상 이채영(서울 연희초 6학년)·이지연(전남광주 성덕초 5학년)·김재현(여수 여도초 6학년), 장려상 김리원(충남 당진 원당초 5학년)·노유정(부산 청동초 4학년) 어린이다.

이번 대회는 판소리 여섯 바탕의 사설을 집대성한 동리 신재효 선생의 문화 예술사적 업적을 기리고 전통을 계승하기 위해 고창군과 KBS전주방송총국이 공동 주최하고 사단법인 동리문화사업회가 주관했다. 고창은 동리 선생을 비롯해 최초의 여성 명창 진채선, 만정 김소희 선생 등 판소리 역사에 큰 발자취를 남긴 인물들을 배출한 곳이다. 군은 이러한 판소리 문화유산을 바탕으로 전통예술의 계승과 발전을 위한 사업을 이어가고 있다.

‘제39회 전국어린이판소리왕중왕대회’ 부문별 수상자들이 손을 흔들며 기쁨을 만끽하고 있다. 고창군 제공

전국대회 입상 경력을 가진 어린이 소리꾼 34명이 지난 7일 동리국악당에서 예선을 치렀으며, 이 중 7명이 본선에 진출해 실력을 겨뤘다. 본선은 축하공연과 함께 진행됐으며, 대회는 전국에 방송될 예정이다.

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