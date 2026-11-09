“정주여건∙사회진출”… 충북도·삼성 ‘청년 지원’ 맞손

충북도와 삼성그룹 주요 계열사가 지역 청년들의 정주 여건을 개선하고 사회 진출을 돕기 위해 민관 협력 체계 구축에 나선다.

도는 9일 도청 여는마당에서 삼성물산, 삼성전자와 ‘충청북도-삼성 청년지원 CSR 협력 업무협약’을 체결했다. 이번 협약은 기업의 사회공헌(CSR) 자산을 지자체 청년 정책과 융합하는 민관 협력 구조를 다지기 위해 기획됐다.

충북도와 삼성그룹 주요 계열사가 9일 도청 여는마당에서 청년지원 CSR 협력 업무협약을 체결했다. (왼쪽부터 정효명 삼성전자 부사장, 신용한 충북도지사, 송규종 삼성물산 사장) 충북도 제공

우선 '청년희망터' 사업을 통해 지역 문제 해결에 나서는 청년단체의 발판을 넓힌다. 도는 우수 청년단체를 발굴하고 행·재정적 지원을 집중할 방침이다. 삼성물산은 전문 컨설팅과 교육, 교류 프로그램을 제공해 청년단체의 자립 기반을 다진다.

청년 자립의 사각지대로 꼽히는 '자립준비청년' 지원도 강화된다. 도와 삼성전자는 '희망디딤돌 충북센터'의 시설 보수와 유지 관리를 공동 지원하기로 했다. 센터를 이용하는 청년들에게는 실제 현장 중심의 직무 교육과 취업 역량 프로그램이 체계적으로 제공된다.

양 기관은 자원과 네트워크를 촘촘히 연계해 단발성 행사에 그치지 않는 상시 협력체계를 가동한다. 첫 후속 조치로 다음 달 17일 삼성물산 주관으로 도내 9개 청년희망터 지원단체가 참여하는 성과 공유 교류회가 열린다.

여기에 도는 청년을 도정의 핵심 주체로 세우기 위한 ‘By the Young, 청년 주도 충북 대전환’ 구상에도 속도를 내고 있다. 이달 말 각계각층 청년 100명이 참여하는 도지사 직속 청년위원회를 출범하고 실효성 있는 청년 맞춤형 정책을 본격 전개할 예정이다.

신용한 충북도지사는 “청년의 성장과 자립은 충북의 지속가능한 미래를 지탱하는 핵심 과제”라며 “삼성이 축적한 사회공헌 역량과 충북의 정책을 긴밀히 융합해 청년이 꿈을 펼치며 정주하는 충북을 완성하겠다”고 강조했다.

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