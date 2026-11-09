인천공항 AI 안내 서비스, 레드닷 어워드 본상 수상

인천공항이 레드닷 어워드 본상을 수상했다.

인천국제공항공사는 인천공항의 인공지능(AI) 기반 안내 서비스가 세계 3대 디자인 시상식 중 하나인 ‘2026 레드닷 디자인 어워드’에서 브랜드·커뮤니케이션 부문 본상을 수상했다고 9일 밝혔다.

인천공항 AI 공항 안내 서비스 모습.

레드닷 디자인 어워드는 독일 노르트하임 베스트팔렌 디자인 센터가 매년 제품 디자인, 브랜드·커뮤니케이션, 디자인 콘셉트 부문의 혁신성과 완성도를 평가해 시상하는 세계 최대 규모의 디자인 공모전이다.

독일의 아이에프(iF), 미국의 아이디이에이(IDEA)와 더불어 세계 3대 디자인 어워드로 불리며 세계적인 공신력을 인정받고 있다.

올해 시상식은 6일 독일 베를린 콘체르트하우스에서 열렸다. 공사는 올해 도입한 ‘인천공항 AI 휴먼 여객 안내 서비스(ICN A.I.)’의 이용 편의성과 디지털 커뮤니케이션 경쟁력을 높이 평가받아 브랜드·커뮤니케이션 부문 본상을 수상했다.

공사가 올해 1월 공공기관 최초로 도입한 ‘AI 공항 안내 서비스’는 AI 기술 기반의 가상 안내요원(디지털 휴먼)이 항공편, 공항시설 이용, 접근교통, 출입국 절차 등 다양한 공항정보를 제공한다.

이 서비스는 인천공항 제1여객터미널 3층 출국장 체크인 카운터(C·D 및 L·K 카운터) 전면에 위치해 있으며 AI 기술 기반 공항 특화 안내 데이터를 활용해 공항 이용객의 질문에 자연스러운 대화형 안내를 제공해 여객편의를 높였다.

또 다양한 이용객이 찾는 공항 특성을 반영해 다국어 안내를 강화하고 장애인의 접근성을 높인 점도 특징이다.

다국어 안내의 경우 한국어·영어·일본어·중국어의 4개 언어로 음성안내를 지원하고 텍스트 기반 채팅의 경우 12개 언어로 안내정보를 제공하며 배리어 프리 디자인과 점자 키보드를 적용해 장애가 있는 이용객의 이용편의를 높였다.

공사는 지난해 공항이용 안내 모바일 앱인 ‘인천공항+’앱으로 독일 아이에프(iF) 디자인 어워드에서 고객경험 부문 본상을 수상했다. 올해 AI 휴먼 안내 서비스로 레드닷 디자인 어워드 본상을 수상하며 스마트 공항안내 분야에서 디자인 우수성과 혁신성을 다시 한 번 입증했다.

김범호 인천국제공항공사 사장직무대행은 “이번 수상으로 인천공항의 스마트 혁신 및 여객편의 향상 노력을 세계 무대에서 인정받게 되어 매우 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 첨단기술 기반 스마트 공항 구현에 박차를 가해 여객편의를 제고하고 미래 공항 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 말했다.

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