부산, 2027년 AIVP 총회 유치로 세계 항구도시 중심에 선다

부산이 세계 항구도시들의 협력과 발전 방안을 논의하는 국제회의인 ‘세계항구도시협회(AIVP) 총회’ 유치에 성공하면서 글로벌 해양도시로서의 국제적 위상을 높일 발판을 마련했다. 세계 주요 항구도시와 항만기관 관계자들이 한자리에 모여 항만과 도시의 공존·발전 전략을 논의하는 만큼 북항 재개발 등 부산의 해양 정책을 국제사회에 알리는 계기가 될 전망이다.

부산시는 지난 6일(현지시간) 프랑스 됭케르크에서 열린 제21회 세계항구도시협회 총회 폐회식에서 2027년 차기 총회 부산 개최를 공식 선포했다고 9일 밝혔다.

오석근(오른쪽) 부산시 경제부시장이 지난 6일(현지시간) 프랑스 됭케르크에서 열린 제21회 세계항구도시협회 총회 폐회식에서 2027년 차기 총회 부산 개최를 공식 선포하고 있다. 부산시 제공

세계항구도시협회 총회는 전 세계 항구도시 지방정부와 항만청·항만공사, 해양 분야 전문가 및 기업 관계자들이 한자리에 모여 항만과 도시의 지속가능한 발전 방안을 논의하는 국제회의다. 항만을 단순한 물류 거점이 아닌 도시 성장과 산업·환경·관광이 어우러지는 공간으로 발전시키기 위한 정책과 협력 방안을 공유하는 것이 핵심이다.

1988년 프랑스 르아브르에서 설립된 세계항구도시협회는 현재 44개국 197개 회원기관을 두고 있으며, 지방정부와 항만기관, 관련 협회 등이 참여해 항구도시 발전 전략을 연구하고 공동 프로젝트를 추진한다. 부산은 2018년 아시아에서 유일하게 협회에 가입한 데 이어 지난해 11월 이사회에 진출했고, 올해 7월 차기 총회 개최지로 선정됐다.

부산 총회는 내년 11월 2일부터 5일까지 나흘간 벡스코 등 부산 일원에서 열린다. 지방정부와 항만기관, 전문가, 기업 관계자 등 50개국 1000여명이 참가할 예정이며 개·폐회식과 총회, 이사회, 주제별 세션, 산업시찰 등이 진행된다.

이번 유치 성공은 부산항의 국제적 위상과 항만·도시의 동반 성장 가능성을 세계에 알릴 기회라는 점에서 의미가 크다. 특히 올해 개항 150주년을 맞은 부산항은 세계 2위 환적항으로 성장했으며, 부산시는 북항 재개발과 친환경 선박 연료 공급 기반 구축 등을 통해 미래 해양산업 중심도시로의 도약을 추진하고 있다.

시는 다음달 1일부터 5일까지 세계항구도시협회 사무국의 현장 실사를 시작으로 본격적인 총회 준비에 들어간다. 실사단은 벡스코 등 행사장과 숙박시설을 점검하고 세부 준비사항을 협의할 예정이다. 시는 협회와 협력해 내년 상반기까지 총회 개최 방향과 주요 프로그램을 구체화할 계획이다.

전재수 부산시장은 “됭케르크에서 시작된 움직임이 부산에서 실천으로 이어질 수 있도록 2027년 총회를 차질 없이 준비하겠다”며 “부산이 세계 항구도시 간 협력의 중심 역할을 할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

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