지하철서 잠든 여성에 성폭력 행사 60대 남성…구속 송치

지하철 안에서 잠든 20대 여성에게 성폭력을 행사한 60대 남성이 구속 상태로 공소청에 넘겨졌다.



9일 연합뉴스 취재를 종합하면 서울경찰청 지하철경찰대는 A(65)씨를 준유사강간치상 혐의로 지난 6일 서울중앙지방공소청에 구속 송치했다.

서울 서대문구 경찰청 모습. 연합뉴스

A씨는 지난달 22일 오전 0시 50분께 신답역 부근을 지나는 지하철 2호선 열차에서 20대 여성을 유사강간해 다치게 한 혐의를 받는다.



지하철을 타고 귀가하던 피해 여성이 잠이 든 사이 입을 맞추고, 신체부위를 만지는 등 상해를 입힌 것으로 조사됐다.



잠에서 깨어난 여성은 곧바로 열차에서 내려 역을 벗어났고, 당일 오전 경찰에 피해 사실을 신고한 뒤 해바라기센터를 방문했다.



경찰은 폐쇄회로(CC)TV 등을 토대로 피의자를 특정한 뒤 지난달 27일 A씨를 소환 조사했다.



A씨는 경찰 조사에서 범행을 부인한 것으로 전해졌다.



경찰은 지난달 29일 구속영장을 신청했고 법원은 "도주 우려가 있다"며 영장을 발부했다.



피해자는 신체적 상해를 입어 지속해 병원 치료를 받고 있고, 불안 장애와 외상 후 스트레스 장애(PTSD)를 겪고 있는 것으로 전해졌다.



피해자는 연합뉴스에 "누구나 이용하는 대중교통에서 잠시 잠들었다는 이유로, 여성이라는 이유로 성폭력의 대상이 됐다"며 "경찰 수사로 피의자는 신속 검거됐지만 나아가 이러한 범죄를 예방하기 위한 제도와 대응체계가 충분한지 질문하고 싶다"고 전했다.

<연합>

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