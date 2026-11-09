JTBC, 9일 매각 공고… 기업 부채 등 변수

신문에 이어 방송도 본격적인 새 주인 찾기에 나섰다. JTBC가 9일 매각 공고를 내고 본격적인 매각 절차에 돌입했다.

JTBC 매각주간사인 EY한영회계법인은 매각공고를 통해 “제3자 배정방식의 유상증자 및 회사채 발행 등 외부 자본 유치를 통한 매각을 공개경쟁입찰로 진행한다”고 밝혔다.

서울 마포구에 위치한 JTBC 사옥. 뉴스1

매각 공고 게시에 따라 잠재적 인수자를 대상으로 인수의향서(LOI) 접수가 이뤄진다. 접수는 공고일로부터 4주간 진행되며, 이후 예비실사를 거친다. 경쟁입찰 원칙에 따라 내년 1월 중 우선협상대상자를 선정할 계획이다.

JTBC 측은 “관련 법규와 회생법원 절차에 따라 투명하고 공정하게 매각을 진행할 것”이라며 “인수·합병(M&A)을 통해 지속 가능한 성장 기반을 마련하고, 콘텐츠와 채널 경쟁력을 강화할 수 있는 계기를 만들겠다”고 밝혔다.

매각 과정에서는 종합편성채널 지분 규제가 핵심 변수로 꼽힌다. 현행 방송법상 종편 지분 보유한도는 특수관계자 보유분을 포함해 40%다. 대기업집단 소속 회사와 일간신문∙뉴스통신을 경영하는 법인 등에는 30% 한도가 적용된다. 이에 따라 복수 투자자 공동 출자, 유상증자, 회사채 인수 병행 방식 등이 대안으로 쓰일 것으로 보인다. 다만 회사채를 발행할 경우 기존 채무를 정리하더라도 신규 부채가 남기 때문에 인수자금 규모뿐 아니라 상환 부담이 발목을 잡을 수 있다.

인수전에서 기업 부채 등 재무구조가 변수가 될 전망이다. JTBC 상반기 연결 매출액은 1901억원으로 지난해 상반기보다 늘었지만, 영업손실은 113억원에서 266억원으로 늘었다. 부채비율도 2600% 수준으로 알려졌다. 축소된 방송시장에서 회생 이후 현금창출력을 회복할 수 있을지, 방송 규제당국의 재승인 심사가 문제 없이 이뤄질지도 변수다. 개인 투자자 구제 여부도 관심사다. 앞서 매각이 성사된 중앙일보의 경우 5200억원 인수자금은 금융채권 상환과 공모 사채 변제 등에 쓰일 예정이다. JTBC와 중앙일보 채권 피해자연대는 712명에 달하는 것으로 알려졌다.

JTBC 측은 회생 절차 이후 기업 경쟁력을 회복하고 있다고 알렸다. JTBC는 보도자료를 통해 회사가 8월 17억원 영업이익 흑자를 기록했으며, 주말 드라마와 주 7일 데일리 예능 슬롯의 편성 축소 없이 방영권료 부담을 낮추는 방식으로 비용 구조를 개선했다고 설명했다. 평일 JTBC 뉴스룸 평균 시청률도 닐슨코리아 전국 유료가구 기준 10월 2.56%에서 11월 3.14%로 상승했다고 밝혔다. JTBC 전체 월평균 시청률도 올해 1∼7월 전국 가구 전시간대 기준 1.02%를 기록해 tvN(0.97%), TV조선(0.86%), MBN(0.81%), 채널A(0.59%)를 웃돌고 지상파 3사(1.47~1.68%)와의 격차를 축소했다고 덧붙였다.

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