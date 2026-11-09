李대통령 "소방재원 안정적 확보…대원들 처우도 세심히 챙길것"

이재명 대통령은 9일 "정부는 소방인력 확충과 지휘체계 강화에 힘쓸 것"이라며 "이를 위해 소방 재원을 안정적으로 확보하고 국민 안전을 위한 투자도 확대하겠다"고 밝혔다.



이 대통령은 이날 세종에서 열린 '제64회 소방의날 기념식'에 참석해 "국민 누구나 사는 지역에 관계없이 균등하고 촘촘한 소방 안전을 보장받도록 최선을 다할 것"이라며 이같이 말했다.

이재명 대통령이 9일 세종에서 열린 제64주년 소방의 날 기념식에서 기념사를 하고 있다.

이 대통령이 소방의날 기념식에 참석한 것은 취임 후 처음이다.



이 대통령은 "인공지능이 위험 요인을 예측하고 위험한 현장에는 로봇과 드론이 먼저 진입하는 첨단 과학 소방을 구축하겠다"며 "무인 수상정 도입과 첨단 섬유 방화복 실용화 등 국방 분야의 첨단기술을 소방에 적극 접목할 것"이라고 설명했다.



특히 "강한 소방은 좋은 장비만으로 만들어지지 않는다. 나와 내 가족을 국가가 끝까지 책임진다는 믿음이 생길 때 임무에 전념할 수 있다"며 "소방공무원들의 처우와 근무 여건을 더욱 세심하게 챙기겠다"고 약속했다.



이어 "올해 개원한 국립소방병원이 제복 입은 영웅들을 어느 곳보다 전문적으로 치료하는 병원이 되도록 할 것"이라며 "소방공무원들의 심신수련원도 차질 없이 건립되도록 노력하겠다"고 밝혔다.



아울러 "국가와 국민을 위한 헌신과 희생이 누군가 홀로 짊어지는 무게가 되지 않도록 남겨진 가족과 자녀의 삶을 국가가 세심하게 살피겠다"고 부연했다.



이 대통령은 소방대원들의 노고에 감사를 표하면서 "여러분이야말로 대한민국 지역 안전의 든든한 버팀목"이라고 격려했다.



이 대통령은 "소방은 불길 속과 언제 무너질지 모르는 건물 안에서 생명을 구해내며 작은 신의 역할을 대신하는 영웅"이라며 "국민이 안심하고 보내는 일상은 소방이 흘리는 땀과 눈물 위에 세워져 있다"고 평가했다.



또 최근 순직한 소방대원을 떠올리면서 "유능한 소방관이자, 한없이 든든한 남편, 자랑스러운 아빠를 떠나보냈다"며 유가족과 동료들에게 위로를 전했다.



이 대통령은 "특별히 지난 4월 완도 화재 현장에서 순직한 고(故) 박승원 소방경의 자녀들이 이 자리에 함께 하고 있다"고 소개했다.



그러면서 자녀들의 이름을 부르며 "여러분의 아빠는 끝까지 임무를 다한 자랑스러운 소방관이다. 이 나라도 아빠가 남긴 숭고한 정신을 기억하겠다"고 말했다.



이 대통령은 "지난 한 해 우리 소방은 재난 대응체계를 끊임없이 발전시키고 필요한 순간 국가 소방동원령을 발령하는 등 총력 대응에 나섰다"며 "그 결과 수많은 대형 재난 앞에서도 위기를 이겨냈다"고 떠올렸다.



더불어 "여러분의 헌신 덕에 화재로 인한 사망자는 15.7%나 감소했다. 산불 현장에 소방헬기가 도착하는 시간과 진화 시간도 단축됐다"며 "뜻깊은 것은 산불 사망자가 한 명도 없었다는 점"이라고 말했다.



전국 소방헬기 통합 운용과 응급 환자를 위한 이송체계 강화, 위급 임산부 이송 사례 등도 성과로 꼽았다.



소방대원들의 안전에 대한 강조도 이어졌다.



이 대통령은 "누구나 위태로운 순간 119를 떠올린다. 구하러 와 줄 것이라는 믿음 때문"이라며 "이런 믿음을 지키기 위해 무엇보다 중요한 게 여러분 자신의 안전"이라고 설명했다.



이어 "여러분의 임무는 가족과 동료의 곁으로 무사히 돌아올 때 완수된다"며 "대한민국 소방이 국민을 지키는 것처럼 정부가 우리 소방의 119가 돼 여러분을 지키겠다"고 다짐했다.

<연합>

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