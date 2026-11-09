제주 용천동굴, 세계가 인정한 지질유산으로 우뚝

유네스코 세계자연유산인 제주 용천동굴이 국제지질과학연맹(IUGS)이 선정하는 ‘제3차 세계 100대 지질유산’에 이름을 올렸다.

제주도는 4일부터 8일까지 포르투갈 알가르브에서 열린 국제지질과학연맹 국제지질유산 행사에서 용천동굴의 선정 결과가 공식 발표됐다고 9일 밝혔다.

이번 선정으로 용천동굴은 유네스코 세계자연유산에 이어 독특한 지질학적 특성과 학술적 가치를 국제적으로 다시 한번 인정받았다.

세계 100대 지질유산은 지구의 역사와 지질학적 현상을 이해하는 데 중요한 학술적 가치를 지닌 전 세계의 대표적인 지질유산을 선정하는 제도다.

국제지질과학연맹은 지질과학 분야의 국제협력과 학술 발전을 촉진하기 위해 1961년 설립된 국제학술기구로, 지질유산의 특성과 형성 과정, 지질과학 발전에 대한 기여도 등을 종합적으로 평가해 선정하고 있다.

2022년부터 현재까지 전 세계 90개국 1000명 이상의 전문가와 20개 국제기구가 지질유산의 발굴과 평가, 선정 과정에 참여했다.

주요 선정 사례로는 일본 후지산, 미국 산안드레아스 단층, 아르헨티나 아콩카과산, 필리핀 초콜릿힐 등이 있다. 우리나라에서는 2024년 ‘한국의 갯벌’에 이어 용천동굴이 두 번째로 선정됐다.

용천동굴은 용암동굴의 전형적인 지질구조와 석회동굴에서 주로 나타나는 탄산염 동굴생성물이 함께 발달한 독특한 동굴로, 뛰어난 지질학적 가치를 지니고 있다.

특히 동굴 형성 이후 지표에서 유입된 탄산염 성분이 침전되면서 종유석, 석순, 석주, 동굴산호 등 다양한 탄산염 동굴생성물이 형성돼 용암동굴에서는 보기 드문 경관을 보여준다.

용천동굴 내부. 제주도 제공

2005년 발견된 용천동굴은 이러한 가치를 인정받아 2007년 유네스코 세계자연유산으로 등재된 ‘제주 화산섬과 용암동굴’의 구성요소인 거문오름 용암동굴계에 포함됐다.

제주도는 이번 선정을 계기로 용천동굴의 학술적 가치를 널리 알리고, 제주 지질유산에 대한 지속적인 연구와 체계적인 보존·관리를 강화해 나갈 계획이다.

특히 용천동굴의 독특한 지질학적 특성과 형성 과정에 대한 연구를 이어가고, 세계적 수준의 지질유산을 미래세대에 온전히 물려줄 수 있도록 보존·관리에 힘쓸 방침이다.

김형은 제주도 세계유산본부장은 “용천동굴의 세계 100대 지질유산 선정은 제주 화산섬과 용암동굴의 뛰어난 지질학적 가치를 국제적으로 다시 한번 인정받은 성과”라며 “지속적인 학술연구와 체계적인 보존·관리를 통해 세계적인 지질유산의 가치를 미래세대에 온전히 전달할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

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