검단2일반산단 친환경 클러스터 국내 유일 강소특구… 인천 북부권 성장거점 포부

과거 산업단지가 단순히 전력을 소비해 제품이 생산되는 공간이었다면, 지금은 4차 정보통신기술(ICT)을 융합시킨 첨단산업의 터전이다. 인천도 예외가 아니다. 환경 분야 연구·실증 인프라가 모여진 만큼 그 성과를 실제 제품으로 연결할 생산공간의 필요성이 함께 커지고 있다.

검단구 오류동 일원 약 77만㎡ 규모 ‘검단2일반산단’이 인천 북부권 환경산업의 완결형 거점으로 주목받고 있다. 인천도시공사(iH)는 이런 흐름에 발맞춰 지난해 9월 실시계획 승인, 올해 3월 단지 조성공사 착공을 거쳤다고 9일 밝혔다. 2030년 준공을 목표로 잡았다.

오류동 일원 검단2일반산업단지 조감도.

국내 유일의 환경특화 기술을 구현·생산하는 ‘강소연구개발특구’다. 해당 특구는 연구·주거·산업·문화를 집적한 곳이다. 2022년 6월 과학기술정보통신부로부터 지정됐다. iH는 국립 인천대학교와 협력해 ‘ICT 융복합 환경오염 처리·관리’를 특화분야로 정했다.

연구∼기술, 실증·사업화∼생산을 잇는 친환경 산업 클러스터란 점이 가장 큰 특징이다. iH는 환경산업 생산기술·부품소재 중심으로 유치업종을 구성했다. 단지 내 복합용지를 환경업종 특화지구로 지정해 관련 기업과 지원시설이 입주할 계획이다.

검단2산단은 기업의 RE100(전력 100%를 재생에너지로 전환하는 것) 대응이 뒷받침되는 탄소중립을 추구한다. 실시계획 단계에서 단지 내 전력 수요의 일정 비율 이상을 자체 재생에너지로 충당할 수 있도록 산업시설용지 옥상 등에 태양광 설치를 의무화했다. 나아가 공공용지까지 설치 범위를 넓히는 방안도 검토 중이다.

인천 강소연구개발특구 위치도.

근로자의 삶의 질은 높이고, 지역 주민과 자연 생태계가 함께 숨 쉬는 공간을 만드는 것도 검단2산단의 핵심 과제다. 일터 가까이에 공원과 녹지, 생활편의 인프라를 배치해 그 안에서도 편리하고 쾌적한 일상을 누릴 수 있도록 힘쓴다.

iH 임재욱 도시개발본부장은 “검단2일반산업단지는 연구 개발부터 제품 생산까지 환경산업의 전 과정이 인천 안에서 완결되는 상징적 사업”이라며 “입주기업의 경쟁력은 향상시키면서 동시에 지역경제 활력을 이끄는 새로운 성장거점으로 만들겠다”고 말했다.

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