채소·과일 중심 ‘로우코어 뉴트리션’, 건강한 식습관의 대안으로 주목

비타민이나 항산화 영양제를 따로 챙겨 먹는 것보다 채소·과일을 자연에 가까운 형태로 충분히 섭취하는 것이 건강에 더 유리할 수 있다는 이른바 ‘로우코어 뉴트리션’이 주목받고 있다. 게티이미지뱅크

채소와 과일을 식생활의 중심에 두는 ‘로우코어 뉴트리션’이 건강한 식습관의 대안으로 주목받고 있다.

채소·과일을 통째로 다양하게 섭취하는 것이 특정 영양소 보충제에 의존하는 것보다 중요하며, 충분한 섭취가 사망률과 암 위험, 식후 혈당 관리에도 긍정적인 영향을 줄 수 있다는 연구 결과가 잇따라 제시됐다.

◆ 채소·과일 섭취 감소…식품 구조까지 고려한 영양 관리 중요

9일 한국식품커뮤니케이션포럼(KOFRUM)에 따르면 지난달 29일 열린 한국식품영양과학회 국제학술대회에서 조진아 충남대 식품영양학과 교수는 로우코어 뉴트리션을 채소·과일을 식생활의 중심에 두는 영양 프레임워크로 소개했다.

이는 자연식품(Real Food)과 최소가공(Minimal Processing), 통식품(Whole Food)의 가치를 중시하는 개념이다. 영양소의 섭취량뿐 아니라 어떤 식품을 어떤 형태로 먹는지도 중요하다는 의미다.

조 교수는 채소·과일에 함유된 식이섬유와 비타민, 폴리페놀, 플라보노이드 등이 식품 구조 안에서 복합적으로 작용하는 ‘푸드 매트릭스(Food Matrix)’에 주목해야 한다고 강조했다.

국내에서 하루 500g 이상 채소·과일을 섭취하는 성인 비율은 2015년 38.6%에서 2024년 24.4%로 감소했다. 성인 4명 중 3명은 하루 500g에 미치지 못하는 셈이다.

같은 학술대회에서 순천향대 식품영양학과 전신영 교수는 하루 5회분의 채소·과일 섭취가 낮은 사망률과 노쇠 위험에 연관된다는 연구 결과를 소개했다.

최정화 계명대 식품영양학과 교수는 특정 항산화 영양소를 보충하는 것보다 다양한 채소·과일을 통식품 형태로 섭취하는 것이 중요하다고 설명했다. 일부 항산화 영양소는 보충제 형태로 섭취했을 때 채소·과일과 같은 건강상 이점이 확인되지 않았다는 것이다.

채소·과일을 통째로 다양하게 섭취하는 것이 특정 영양소 보충제에 의존하는 것보다 중요하며, 충분한 섭취가 사망률과 암 위험, 식후 혈당 관리에도 긍정적인 영향을 줄 수 있다는 연구 결과가 잇따라 제시됐다. 게티이미지뱅크

◆ 하루 채소·과일 200g 늘면 전체 암 위험 3% 낮아져

암 예방과 채소·과일 섭취의 연관성도 제시됐다.

이달 3일 열린 대한암예방학회 국제학술대회에서 신다연 이화여대 식품영양학과 교수는 95개 연구를 분석한 메타분석 결과, 채소·과일 섭취량이 하루 200g 증가할 때 전체 암 위험이 약 3% 낮게 나타났다고 밝혔다. 이러한 연관성은 하루 약 600g까지 이어졌다.

신 교수는 로우코어 뉴트리션의 실천법으로 ▲생채소 매일 먹기 ▲브로콜리·양배추 등 십자화과 채소를 생으로 씹거나 잘라 섭취하기 ▲저속 착즙주스를 신선하게 마시기 등을 제안했다. 채소·과일에 함유된 다양한 생리활성물질을 가능한 한 온전히 섭취하자는 취지다.

강민지 덕성여대 식품영양학전공 교수는 다양한 색상의 채소·과일을 고르게 섭취하고, 부족한 양은 ‘로우코어 주스(Raw Core Juice)’를 활용하는 실천법을 소개했다.

로우코어 주스는 3가지 이상 생채소와 과일을 혼합해 착즙한 주스로, 파이토케미컬과 비타민, 미네랄 등 다양한 복합 영양소를 최대한 보존해 섭취할 수 있다는 설명이다.

케일·셀러리·사과를 착즙한 KCA 주스는 채소 비중을 높여 저당 주스로 즐길 수 있는 대표적인 사례로 제시됐다.

학계는 로우코어 뉴트리션의 핵심이 특정 영양소나 식품 하나에 의존하는 것이 아니라 채소·과일을 충분하고 다양하게 섭취하는 습관에 있다고 강조했다. 게티이미지뱅크

◆ 식전 채소 착즙주스, 혈당 상승 완화 가능성…장기 효과는 추가 검증 필요

이달 6일 열린 대한지역사회영양학회 추계학술대회에서는 채소 중심 착즙주스의 혈당 관련 연구 결과도 발표됐다.

곽정현 인제대 식품영양·식품공학부 교수 연구팀이 건강한 성인 20명을 대상으로 시험한 결과, 셀러리·양배추·케일·레몬 착즙주스를 흰쌀밥 섭취 30분 전에 마셨을 때 물을 마신 경우보다 최고혈당농도가 평균 15.87㎎/dL 낮았다.

곽 교수는 이러한 결과가 채소 중심 착즙주스의 식전 섭취가 식후 혈당 상승을 완화할 가능성을 시사한다고 설명했다. 다만 장기적인 효과를 확인하려면 추가 검증이 필요하다고 덧붙였다.

배윤정 국립한국교통대학교 식품영양학전공 교수는 채소·과일 섭취를 늘리기 위해 생애주기별 체험과 실습이 필요하다고 밝혔다.

청년과 중년을 대상으로 교육과 실습을 병행한 결과, 하루 권장 섭취량에 대한 인지율과 자기효능감이 크게 향상돼 현장 중심 교육의 중요성을 보여줬다.

학계는 로우코어 뉴트리션의 핵심이 특정 영양소나 식품 하나에 의존하는 것이 아니라 채소·과일을 충분하고 다양하게 섭취하는 습관에 있다고 강조했다.

채소·과일을 식생활의 중심에 두고, 채소 중심 로우코어 주스는 일상에서 부족한 통채소·통과일 섭취를 보완하는 수단으로 활용할 수 있다는 설명이다.

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