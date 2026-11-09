우상호 강원지사 "염동열·김용철 임명 방침…기관들 방치할 수 없어"

우상호 강원도지사가 염동열 강원관광재단 대표이사 후보자와 김용철 강원신용보증재단 이사장 후보자를 임명할 방침이라고 밝혔다.

우 지사는 9일 도청에서 열린 정례 기자간담회에서 “지금까지 의회의 권능이니까 존중하고 결과를 기다렸지만 계속 기다릴 수는 없다”며 “염 후보자와 김 후보자 임명에 대한 결재를 오늘 할 생각”이라고 말했다.

우상호 강원도지사. 강원도 제공

우 지사는 “내일 취임식 열고 임명장 주고 활동하게 하겠다. 기관들을 방치할 수 없다”며 “의회 말씀은 충분히 알고 있다. 기관을 잘 이끌도록 당부하겠다”고 덧붙였다.

강원도의회는 지난 3일 염 후보자에 대한 경과 보고서를 채택했다. 적격·부적격 여부에 대한 결론은 내리지 않았다.

2016년 인사 청문제도 도입 이후 18차례 청문회를 거쳤지만 적격·부적격 의견을 명시하지 않은 채 경과 보고서를 채택한 것은 이번이 처음이다.

염 후보자는 강원랜드 채용 비리 사건으로 징역형을 확정 받아 복역한 뒤 2024년 특별 복권을 받았다. 청문회에서는 형 집행 종료 후 5년이 지나지 않아 임용 결격사유에 해당한다는 주장과 복권으로 결격사유가 해소됐다는 주장이 맞섰다.

김 후보자의 인사청문 절차는 여야 대립으로 파행을 빚으면서 공개 검증의 기회조차 갖지 못했다. 지난달 30일 국민의힘 소속 특위 위원 7명이 전원 불출석하면서 민주당 위원 5명만으로는 의결정족수를 채우지 못해 청문 안건을 처리하지 못했다.

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