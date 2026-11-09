베스티 '연애의 조건', 13년 만의 역주행…멜론 톱10 뚫고 亞 차트 강타

K-팝 2세대 걸그룹 '베스티(BESTie)'의 대표곡 '연애의 조건(Love Options)'이 발매 약 13년 만에 국내외 음원 차트 최상위권을 꿰차며 이례적인 역주행 신드롬을 쓰고 있다.

9일 가요계에 따르면, 베스티가 2013년 발표한 '연애의 조건'은 이날 오전 멜론 톱100 9위까지 치솟으며 데뷔 이래 처음으로 한 자릿수 순위(톱10)에 진입했다. 이후 이용량이 집중된 이날 오전 10시 기준으로는 톱100 11위를 기록하며 최상위권에서 견고한 화력을 이어가고 있다.

열기는 바다 건너 아시아 전역으로도 확산됐다. 대만 스포티파이·애플뮤직·아이튠즈에서 일제히 정상을 차지한 데 이어, 중국 QQ뮤직 인기 차트 3위, 글로벌 음원 검색 플랫폼 샤잠의 아시아 8개국 톱10에 안착했다.

화력의 진원지는 무대다. 약 4000일 만에 성사된 MBC TV '쇼! 음악중심' 출연 영상과 풀캠은 합산 조회수 1100만 회를 돌파했고, 딩고 뮤직 '텍스티드(TEXTED)', 엠넷 M2 '릴레이 댄스' 등 웹 콘텐츠 역시 반응이 뜨겁다.

숏폼을 통해 촉발된 이번 재조명은 흘러간 노래에 대한 단순한 노스탤지어에 머물지 않는다. 10여 년의 공백을 지워낸 탄탄한 라이브와 시그니처 힐 퍼포먼스, 시간의 축적이 빚어낸 여유가 결합하며 '실력파 퍼포머'로서의 당위성을 대중에게 다시금 각인시켰다는 평가다. 베스티는 완전체 활동을 이어가며 팬들과의 호흡을 지속할 예정이다.

<뉴시스>

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