부산교육청, 자해·정서 위기 학생 마음 회복 지원 확대

자해와 감정조절 장애 등으로 어려움을 겪는 위기 학생들의 심리적 회복을 돕기 위한 맞춤형 지원이 확대된다. 올해 처음 도입한 심리치료 프로그램이 학생들의 정서 안정과 학교생활 복귀에 효과를 보이면서 내년부터 지원 대상을 늘리고 학교·가정·전문가 간 연계도 강화한다.

부산시교육청은 올해 25개 초·중·고교를 대상으로 시범 운영한 ‘변증법적 행동치료(DBT)’ 프로그램을 2027년부터 확대·운영한다고 9일 밝혔다.

부산교육청이 내년부터 자해와 감정조절 장애 등으로 어려움을 겪는 위기 학생들의 심리적 회복을 돕기 위한 맞춤형 지원 프로그램을 확대한다. 부산교육청 제공

DBT는 자살 시도나 반복적인 자해 등 감정과 행동 조절에 어려움을 겪는 학생들이 자신의 감정을 이해하고 충동을 조절하며 건강하게 대인관계를 형성하도록 돕는 심리치료 프로그램이다. 행동치료 전문가인 대학교수 4명이 학교를 직접 방문해 학생들에게 마음챙김과 감정조절, 스트레스 대처, 대인관계 기술 등을 지도한다. 보호자에게도 자녀의 심리적 어려움을 이해하고 적절하게 지지할 수 있도록 교육과 맞춤형 코칭을 제공한다.

올해 프로그램 운영 결과 참여자들의 만족도와 효과가 높은 것으로 나타났다. 만족도 조사에서 학부모 응답자 전원이 긍정적으로 평가했으며, 학생 91.7%는 ‘힘들 때 마음을 다스리는 방법을 배웠다’고 답했다. 또 83.3%는 ‘마음 건강과 학교생활에 도움이 됐다’고 응답했다. 담당 교사도 90%가 학생들의 정서 안정과 위기행동 감소에 효과가 있었다고 평가했다.

실제 치료에 참여한 학생과 가족들은 스트레스 대처 능력이 향상되고 가족관계가 개선되는 등 일상생활에서도 긍정적인 변화를 경험한 것으로 조사됐다. 한 학부모는 교육청 홈페이지에 자녀가 마음의 안정을 되찾고 다시 웃으며 학교에 다니게 됐다며 감사의 글을 남기기도 했다.

부산교육청은 이 같은 성과를 바탕으로 내년부터 더 많은 위기 학생에게 맞춤형 회복 지원을 제공하고, 학교와 가정, 전문가 간 협력체계를 강화할 계획이다. 김석준 교육감은 “학생이 일상으로 돌아가 배움과 관계 속에서 다시 성장할 수 있도록 돕는 것이 교육청의 중요한 책무”라며 “학교와 가정, 전문가가 함께하는 맞춤형 지원을 확대해 위기 학생의 치유와 회복을 촘촘히 지원하겠다”고 말했다.

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