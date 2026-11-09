‘AI 안경’으로 몰래 촬영?…개인정보위 “시험장·탈의실 착용 자제”

대학 입시에서 인공지능(AI) 스마트 안경을 착용한 수험생이 적발되는 등 스마트 안경의 악용 가능성과 사생활 침해 우려가 커지자 개인정보보호위원회가 이용 시 주의사항을 당부했다.

서울 시내 한 가전매장에 진열된 인공지능(AI) 스마트 안경. 뉴시스

9일 개인정보위는 개인정보보호협회와 함께 스마트 안경의 주요 특징과 개인정보 위협 요인을 분석한 심층보고서를 발간했다. 스마트 안경이란 카메라·마이크·센서 등 정보 수집 장치를 탑재하고 생성형 AI와 연동돼 착용자의 시청각 정보를 바탕으로 다양한 역할을 수행할 수 있는 웨어러블 기기다.

문제는 스마트 안경이 일반 안경이나 선글라스와 외형적으로 유사하면서도 다른 촬영 기기들과 달리 별도의 촬영 동작을 요구하지 않아 촬영·녹음 여부를 알아보기 어렵다는 점이다. 게다가 스마트 안경은 주로 착용한 상태에서 촬영이 이뤄지기에 촬영 대상은 이용자 본인이 아닌 기기를 사용하지 않는 주변 사람이 될 가능성이 높다.

이에 따라 개인정보위는 스마트 안경 이용 과정에서의 유의 사항을 당부했다. 먼저 스마트 안경 이용자는 기기를 처음 설정하거나 서비스를 이용하기 전에 어떤 개인정보가 수집되고 어떻게 활용되는지 확인해야 한다. 또 이용 과정에서도 불필요한 기능은 비활성화하는 등 지속적인 관리가 필요하다.

촬영이 금지되거나 제한되는 장소에서는 이용을 자제해야 한다. 주변 사람들이 스마트 안경의 착용이나 작동 여부를 알아채기 어려운 탓이다. 특히 화장실이나 탈의실처럼 사생활 침해 우려가 큰 장소는 물론 법원과 시험장 등에서도 스마트 안경 이용을 자제하거나 가능하다면 착용하지 않는 것이 바람직하다고 개인정보위는 설명했다.

촬영 시에도 주변 사람의 사생활을 보호해야 한다. 개인정보위는 가까운 거리에서 촬영하거나 타인의 대화가 녹음될 수 있는 상황에서는 가능한 한 촬영·녹음 사실을 주변에 알리고 상대방이 거부하면 중단해야 한다고 당부했다.

제조사와 서비스 제공업체의 책임도 강조했다. AI 서비스를 제공하는 사업자는 개인정보 수집·이용 목적과 처리 과정을 명확히 안내해야 한다. 또 수집한 정보를 AI 학습에 활용하려면 사전 동의 등 적법한 처리 요건을 갖춰야 한다는 설명이다. 제조사에도 주변 사람들이 촬영이나 녹음 여부를 쉽게 알아볼 수 있도록 기기를 설계할 필요가 있다고 했다.

스마트 안경 기술 발전에 따른 개인정보 침해 우려에 대응하기 위해 개인정보위는 이용자와 제조사, 서비스 제공업체 등이 준수해야 할 구체적인 사항을 담은 개인정보 보호 가이드라인을 마련할 방침이다.

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