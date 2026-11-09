獨 첫 여성·미혼 대통령 나오나…차기 후보에 바이에른 주의회 의장

독일에서 사상 첫 여성 대통령이자 미혼 대통령이 탄생할 가능성이

커졌다.

집권 기독민주당(CDU)이 자매정당인 기독사회당(CSU) 소속 일제 아이그너(61) 바이에른 주의회 의장을 차기 대통령 후보로 추천하기로 뜻을 모으면서다.

일제 아이그너 독일 바이에른 주의회 의장. 로이터=연합뉴스

7일(현지시간) 주간지 차이트에 따르면 프리드리히 메르츠 총리가 이끄는 CDU는 아이그너 의장을 내년 3월 퇴임하는 프랑크발터 슈타인마이어 대통령의 후임 후보로 추천하기로 했다.

CDU는 오는 9일 아이그너를 대통령 후보로 공식 발표할 계획이다.

연립정부 파트너인 사회민주당(SPD)의 라르스 클링바일 공동대표와 야당인 녹색당 일부 인사도 아이그너 지지 의사를 밝혔다.

SPD 소속 디트마어 보이트케 브란덴부르크 주총리는 아이그너를 두고 “독일 정치를 꿰뚫고 있는 완벽한 후보”라고 평가했다.

독일 대통령은 연방의회 의원 630명과 16개 주 대표 630명으로 구성되는 연방회의에서 선출된다. 차기 대통령 선거는 내년 1월 30일 치러질 예정이다.

전체 선거인단 1260명 가운데 과반을 확보해야 하는데, 현재 의석 구도를 고려하면 CDU·CSU 연합과 SPD의 지지만으로도 당선에 필요한 표를 확보할 수 있을 것으로 전망된다. 녹색당 등 야당의 지지까지 더해지면 아이그너의 당선 가능성은 더욱 커진다.

아이그너가 대통령에 선출되면 독일 연방공화국 역사상 첫 여성 대통령이 된다. 미혼 대통령이 탄생하는 것도 처음이다. 서독 초대 대통령 테오도어 호이스부터 지금까지 독일 대통령 12명은 모두 기혼 남성이었다.

그의 이력도 눈길을 끈다. 바이에른주 펠트키르헨베스터함 출신인 아이그너는 1998년부터 2013년까지 연방의회 의원을 지냈으며, 2008년부터 2013년까지 앙겔라 메르켈 정부에서 식량·농업·소비자보호부 장관을 역임했다. 2013년 고향인 바이에른주로 돌아간 뒤 2018년부터 주의회 의장을 맡고 있다.

대학 졸업장이 없는 기술자 출신이라는 점도 이례적이다. 전기기술자인 아버지 아래서 자란 그는 김나지움에 다니다 레알슐레로 전학해 10학년을 마친 뒤 중등교육 졸업자격을 취득했다. 이후 부모가 운영하는 회사에서 라디오·텔레비전 기술자 직업훈련을 받고 기술전문학교에서 관련 자격을 얻었다.

대통령에 당선되면 대학 학위 없이 기술 분야에서 경력을 쌓은 첫 대통령이 될 전망이다.

아이그너는 소탈하고 친화력이 뛰어난 정치인으로 평가받는다. 특히 독일에서도 보수적 성향이 강한 바이에른주에서 미혼 여성 기술자 출신으로 정치적 입지를 다져왔다는 점이 주목받고 있다.

그는 2017년 인터뷰에서 "이혼하거나 네 번 결혼해도, 동성애자여도 된다. 하지만 혼자 사는 건 뭔가 문제가 있다는 뜻이라서 안 된다"며 보수 성향인 CSU 내부의 편견을 지적하기도 했다.

아이그너의 후보 추천을 둘러싼 정치적 배경에도 관심이 쏠린다. 그의 정치적 경력이나 자질뿐 아니라 보수 진영의 두 축인 메르츠 총리와 마르쿠스 죄더 CSU 대표의 이해관계가 맞아떨어진 결과라는 분석이 나온다.

바이에른주 총리이기도 한 죄더는 올해 초부터 아이그너를 차기 대통령 후보로 지지해왔다. 이를 두고 자신의 정치적 영향력을 과시하는 동시에 지역 정가에서 경쟁 관계에 있는 아이그너를 연방 차원의 직책으로 보내려는 포석이라는 해석이 제기됐다.

메르츠 총리 역시 아이그너에 대한 CDU 내부와 연정 파트너 SPD의 지지가 확산하자 후보 추천에 나선 것으로 분석된다. 동시에 죄더가 대통령 후보를 배출하는 데 성공하면서 차기 연방총리 경쟁에서 한발 물러날 수밖에 없는 정치적 상황이 만들어졌다는 평가도 있다.

독일의 연방 체제에서 바이에른주 지역 정당인 CSU가 대통령과 총리직을 동시에 차지하기는 현실적으로 쉽지 않기 때문이다.

메르츠 총리는 역대 최저 수준의 지지율에도 연임 의사를 밝힌 바 있다. 바이에른주 공영방송 BR은 죄더가 이번 후보 추천을 통해 당내 입지와 CDU 및 연정 내 영향력을 강화했지만, 장차 연방총리가 될 가능성은 크게 낮아졌다고 분석했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지