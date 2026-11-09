전남광주, 2027년산 보리 재배면적 조절 나선다

전남광주통합특별시가 쌀보리 가격 하락과 수입 맥류 증가에 대응해 2027년산 맥류의 적정 생산을 위한 재배면적 조절에 나선다. 판로가 확보된 물량을 중심으로 계약재배를 유도하고, 밀과 동계조사료 등 전략작물로의 전환을 추진한다.

전남광주시는 전북특별자치도와 공동으로 실시한 2027년산 맥류 재배의향 조사 결과를 토대로 시군구와 지역농협, 가공업체 등 유관기관과 함께 적정 생산 홍보·지도에 나선다고 9일 밝혔다.

전남광주 장흥군 관산읍 보리밭 전경. 전남광주시 제공

두 지역은 전국 맥류 재배면적의 약 85%를 차지한다. 조사 결과 2027년산 맥류 재배의향 면적은 전년보다 다소 줄어들 것으로 예상됐지만, 여전히 평년 수준을 웃도는 것으로 나타났다.

지난해 맥류 재배면적이 크게 늘면서 공급 과잉이 발생했고, 쌀보리 가격이 급락해 농가들이 판로 확보에 어려움을 겪었다. 여기에 미국산·캐나다산 맥류와 맥아의 수입 관세 인하·철폐 등 시장 개방에 따른 저가 수입 물량 증가도 국내산 가격에 부담 요인으로 작용하고 있다.

전남광주시와 전북도는 농가가 재배를 결정하기 전에 안정적인 판매처를 확보하도록 계약재배를 유도할 방침이다. 한국농수산식품유통공사(aT), 지역농협, 가공업체 등과 계약해 판로가 확보된 물량을 중심으로 쌀보리를 재배하도록 하고, 비계약 재배는 자제하도록 지도한다.

쌀보리 재배를 계획한 농가에는 밀이나 동계조사료 등으로 작목을 바꾸는 방안도 권장한다. 해당 작목은 전략작물직불금 지원 대상인 만큼 농가 소득 보전과 보리 재배면적 조절을 함께 추진한다는 계획이다.

정원진 전남광주시 식량산업과장은 “맥류 수급 불균형을 완화하고 가격 하락을 최소화하려면 농가의 자율적인 적정 생산 참여가 중요하다”며 “안정적인 판로를 기반으로 한 계약재배와 밀·동계조사료 등 전략작물로의 전환에 적극 동참해 달라”고 말했다.

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