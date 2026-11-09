악뮤 강릉 콘서트 17만원 VIP석 논란…“시야제한석보다 못해”

듀오 악뮤(AKMU)의 강릉 콘서트가 일부 관객들의 좌석 시야 문제와 음향 불만으로 논란에 휩싸였다. 17만6000원을 지불한 VIP석에서도 무대와 대형 스크린을 제대로 볼 수 없었다는 후기가 잇따르면서 환불과 주최 측의 해명을 요구하는 목소리가 나오고 있다.

악뮤는 지난 7일 강원도 강릉 스피드스케이팅 경기장에서 전국투어 ‘2026 AKMU 콘서트 소문의 낙원’을 개최했다. 공연 이후 사회관계망서비스(SNS)와 온라인 커뮤니티에는 좌석 배치와 관람 환경을 지적하는 글과 사진이 잇따라 올라왔다.

논란의 중심은 경기장 바닥에 의자를 설치한 플로어 VIP석이다. 앞뒤 좌석 사이에 높이 차이가 없는 평지 구조여서 앞사람이 앉거나 일어서면 뒤쪽 관객의 시야가 가려졌다는 것이다.

악뮤 사회관계망서비스(SNS) 캡처

한 관객은 온라인에 올린 후기에서 “VIP석인데 무대가 하나도 안 보이고, 사람들이 일어서자 스크린도 가려졌다”며 “시야제한석보다 못했다”고 주장했다. 서울에서 강릉까지 공연을 보러 갔다는 다른 관객도 17만원이 넘는 티켓을 구매했지만 앞사람의 뒤통수와 무대 동선만 보고 왔다며 불만을 나타냈다.

강릉 공연의 VIP석 가격은 17만6000원으로 책정됐다. R석과 테이블석은 16만5000원, 시야제한석은 15만4000원이었다. VIP석이 시야제한석보다 2만2000원 비쌌지만 실제 관람 환경은 오히려 시야제한석과 다를 바 없었다는 것이 일부 관객들의 주장이다. 일부 관객은 현장 스태프에게 좌석 변경을 요청했지만 받아들여지지 않았으며, 공연 도중 관람을 포기하고 귀가한 사람도 있었다고 전했다.

음향 문제도 지적됐다. 일부 관객들은 무대 연출 자체는 만족스러웠지만 특정 좌석에서 음향이 기대에 미치지 못했다고 평가했다. 이에 온라인에서는 티켓 가격에 걸맞은 관람 환경을 제공하지 못했다며 환불과 주최 측의 해명을 요구하는 반응이 나왔다.

9일 오전까지 악뮤와 소속사 측은 이번 논란에 대한 공식 입장을 내놓지 않았다. 다만 예매 페이지에는 플로어 좌석이 단차 없는 평지에 설치되며 관객의 신장 등에 따라 시야 방해가 발생할 수 있다는 안내가 있었던 것으로 전해졌다.

한편 이번 공연은 멤버 이찬혁이 직접 총연출을 맡아 무대 구성과 소품, 의상 등을 준비한 것으로 알려졌다. 악뮤는 강릉 공연 이후 대구와 대전, 부산, 광주 등에서 전국투어를 이어갈 예정이다.

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