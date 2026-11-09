물류 판도 바꿀 북극항로…포항 ‘인공지능·전략소재 특화항만’으로 거듭난다

경북도가 북극항로 시대에 대비해 포항 영일만항을 전략소재·친환경에너지 특화항만으로 육성하고 포항에 인공지능(AI) 기반 극지해양기술 클러스터를 조성하는 방안을 제시했다.

도는 9일 동부청사에서 ‘포항 영일만항 북극항로 특화항만 조성’ 연구용역 중간보고회와 ‘북극항로 대비 AI기반 극지해양기술 개발·구축 및 산업생태계 조성 기본계획 수립’ 연구용역 최종보고회를 열었다.

인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

보고회에는 고려대학교 김인현 명예교수, 한국해양진흥공사 정영두 센터장, 한국해양과학기술원 장인성 해양로봇실증센터장, 포스코플로우 박용철 경영기획그룹장 등 산·학·항·연 전문가와 용역 관계자 30여명이 참석했다.

영일만항 특화항만 조성 연구용역은 영남대학교 이희용 교수가 맡고 있다. 중간보고에서는 영일만항과 포항신항을 연계해 에너지·전략광물 수입 허브로 육성하는 장기 계획을 제시했다.

계획은 국내 주요 산업이 요구하는 전략광물 수입·가공과 친환경에너지를 아우르는 ‘국가 전략산업 소재·친환경에너지 특화항만’ 육성 방향을 담았다.

인공지능 기반 극지해양기술 클러스터 조성 연구용역은 ㈜티랩이 지난 2월부터 수행해 마무리했다. 최종보고에서는 포항을 중심으로 한 PROA(Polar Route Ocean AI) 극지해양기술 AI 혁신클러스터 구축안을 공개했다.

구축안에는 2027년부터 2036년까지 10년간 AI 극지해양 연구센터·실증센터·비즈니스 지원센터·인력양성센터 4개 기관과 AI 데이터센터를 세우는 계획이 담겼다.

도는 보고회에서 발표한 사업을 해양수산부와 국회에 2027년도 신규 국비사업으로 건의했다. 내년 5월 완성되는 영일만항 특화방안은 해수부의 지역별 항만 발전전략에 반영될 전망이다. 장기적으로는 제5차 항만기본계획 수립 과정에 반영돼 영일만항의 중장기 개발 방향이 구체화될 것으로 보인다.

최영숙 도 환동해지역본부장은 “북극항로는 항로 하나가 열리는 문제가 아니라 우리 산업과 물류에 판도를 바꾸는 일”이라며 “영일만항을 전략소재 특화 항만으로, 포항을 AI 기반 극지해양기술의 전초기지로 육성해 북극항로 시대의 실질적인 성과를 우리 지역으로 가져오도록 하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지