코스피, 장초반 보합세로 '5천선' 사수전…코스닥 하락

최근 연일 급락한 코스피가 9일 장 초반 보합권에서 등락하고 있다.

이날 오전 9시 18분 현재 코스피는 전날보다 4.41포인트(0.09%) 내린 5,055.28이다.

9일 서울 중구 하나은행 딜링룸 본점 전광판에 코스피 등이 표시돼 있다. 연합뉴스

지수는 전장 대비 25.49포인트(0.50%) 내린 5,034.20으로 출발해 장중 상승전환과 하락전환 등으로 방향성을 탐색하고 있다.

장중 4,990.66(-1.36%)까지 밀리며 또다시 '5천피'(코스피 5,000)를 잠시 내주기도 했다.

외국인 투자자는 이날까지 7거래일 연속 '팔자' 행진을 이어가고 있다. 현재 유가증권시장에서 외국인은 2천339억원 매도 우위다.

개인과 기관은 각각 1천198억원, 952억원을 순매수하며 지수의 하방을 지탱하고 있다. 개인은 이날까지 5거래일, 기관은 4거래일 연속 '사자'를 나타내는 모습이다.

지난주 말 뉴욕증시에서는 기술주 급락에 따른 저가 매수세가 들어오면서 관련 종목의 주가와 지수가 대체로 반등했다. 직전 장에서 5% 이상 하락한 나스닥 종합 지수는 1.09% 올랐다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수도 0.31% 상승했다. 다만 다우존스30 산업평균지수는 0.46% 내렸다.

엔비디아(2.78%)와 AMD(11.04%), 마이크론(5.12%) 등 주요 반도체주가 반등했다. 전날 12.25% 폭락한 필라델피아 반도체 지수도 4.21% 급등했다.

다만 국내 증시는 지난 5일 -5.28% 내린 데 이어 그다음 날 -6.02% 급락한 것에 비해 반등 탄력이 제한된 모습이다.

한지영 키움증권 연구원은 "이번 주에도 민주당의 데이터센터 규제발 패닉의 여진이 잔존할 것"이라면서도 "주가상으로는 추가 급락보다는 반등의 확률이 높아졌다는 점에 주목해야한다"고 말했다.

특히 "일차적으로 관건은 주중 예정된 주요 매크로 및 AI 실적 이벤트"라고 봤다.

반도체 '투톱'의 주가 움직임도 크지 않다.

삼성전자[005930]는 전장보다 0.79% 오른 19만200원이다. 0.79% 약세로 출발해 등락을 거듭했지만, 현재는 상승세다. SK하이닉스[000660]는 0.88% 오른 114만2천원에 거래되고 있으며, 비슷하게 내리며 출발했지만 이후 강세를 나타내고 있다.

다른 시가총액 순위 상위 종목들을 보면 SK스퀘어[402340](-1.38%), LG에너지솔루션[373220](-2.37%), 삼성전기[009150](-2.76%), 현대차[005380](-1.79%), KB금융[105560](-1.13%)이 내리고 있다. 삼성바이오로직스[207940](0.99%), 셀트리온[068270](1.42%), 삼성생명[032830](2.56%) 등은 강세다.

업종별로 보면 운송장비·부품(-3.31%), 금속(-2.34%), 기계·장비(-1.91%)의 하락률이 높다. 반면 제약(1.02%), 의료·정밀기기(1.20%), 보험(0.71%) 업종은 오름세를 나타내고 있다.

같은 시각 코스닥 지수는 5.90포인트(0.92%) 내린 638.37이다.

지수는 5.45포인트(0.85%) 내린 638.82로 개장해 장 초반 한때 1.64% 내린 633.69까지 내리기도 했다.

코스닥 시장에서도 외국인은 436억원을 순매도하고 있다. 기관도 39억원 매도 우위다. 개인은 453억원 매수 우위다.

코스닥 시장 내 시가총액 순위 1위인 알테오젠[196170]은 11.07% 급락 중이며, 에코프로비엠[247540](-4.57%), 에코프로[086520](-5.74%), 레인보우로보틱스[277810](-5.14%)도 약세다. 주성엔지니어링[036930](0.60%), 이오테크닉스[039030](1.06%), 파마리서치[214450](1.71%)는 오르고 있다.

<연합>

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