삼성물산, 목동13단지 재건축 시공사 선정…2조3763억원 규모

삼성물산 건설부문이 공사비 2조3763억원 규모의 서울 양천구 목동13단지 재건축 사업 시공사로 선정됐다. 목동에 래미안 브랜드가 들어서는 것은 이번이 처음이다.

삼성물산은 지난 7일 목동13단지 재건축 사업시행자인 대신자산신탁이 개최한 토지등소유자 전체회의에서 시공사 선정 안건이 가결됐다고 9일 밝혔다.

‘래미안 모브13’ 투시도. 삼성물산 건설부문 제공

목동13단지 재건축은 서울 양천구 신정동 327번지 일대 17만8919㎡ 부지에 있는 기존 2280가구를 지하 4층∼지상 최고 49층, 21개 동, 3757가구 규모로 새로 짓는 사업이다. 지하철 2호선 양천구청역과 맞닿아 있으며, 인근에 학원가와 백화점, 안양천과 계남근린공원 등이 있다.

삼성물산은 새 단지명으로 ‘래미안 모브13(RAEMIAN mo 13)’을 제안했다. 단지 중앙에 4개 타워를 배치하고 주거동마다 높이와 형태를 달리하는 설계를 적용할 계획이다. 모든 가구를 남향으로 배치하고 조합원 가구에는 4베이(Bay) 이상의 구조를 적용한다. 평면 구성은 기존 8개 평형·40개 타입에서 11개 평형·79개 타입으로 늘린다.

단지 중앙에는 공원인 ‘센트럴 파크’를 조성한다. 중앙광장과 산책로, 수공간, 6개 테마정원이 들어서며 공원 상부에는 공중 산책로인 ‘클라우드 워크웨이’를 설치할 예정이다.

커뮤니티 시설은 지상 1층부터 지하 2층까지 약 1만200평 규모로 조성된다. 실내 수영장과 사우나, 영화관, 도서관 등 101개 프로그램을 운영할 수 있는 공간이 마련된다. 단지 내 3개 동에는 운동시설과 라운지, 게스트하우스 등으로 구성된 스카이 커뮤니티도 들어선다.

삼성물산은 미래 주거 기술인 ‘넥스트 홈’과 홈플랫폼 ‘홈닉’, 인공지능(AI) 기반 통합 주차 유도 시스템 등도 적용할 계획이다.

임철진 삼성물산 주택영업본부장은 “목동13단지가 오랜 시간 쌓아온 가치를 계승하면서도 목동의 새로운 주거 기준을 제시할 수 있는 차별화된 설계를 제안했다”며 “목동에 처음 선보이는 래미안인 만큼 삼성물산의 설계·기술·품질 역량을 총결집해 목동을 대표하는 랜드마크로 완성하겠다”고 말했다.

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