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나주 ‘인공태양’ 예타 통과… 대한민국 미래에너지 수도로 도약

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나주=김선덕 기자 sdkim@segye.com

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왕곡면 일원 1조4800억원 투입 대형 국가 연구시설 유치
연구부터 산업화까지 잇는 글로벌 핵융합 거점 육성

대한민국 미래에너지의 새로운 전환점이 될 ‘인공태양’ 연구시설 구축사업이 예비타당성조사를 최종 통과하면서 전남광주 나주가 미래에너지 연구와 산업을 선도할 국가 핵심 거점으로 도약할 발판을 마련했다.

 

인공태양 연구시설 조감도. 나주시 제공
인공태양 연구시설 조감도. 나주시 제공

전남광주 나주시는 과학기술정보통신부가 추진하는 ‘핵융합에너지 핵심기술 개발 및 실증기반 구축사업’이 예비타당성조사를 통과했다고 9일 밝혔다. 지난해 12월 나주시가 부지 공모에 선정된 이후 행정력을 집중해 온 결과 대규모 국가 연구개발사업이 본궤도에 오르게 됐다.

 

이번 사업은 2027년부터 2036년까지 10년간 총사업비 1조4800억원이 투입되는 초대형 프로젝트다. 연구시설은 나주시 왕곡면 에너지국가산업단지 인접 지역인 덕산리·신가리·양산리 일원 약 53만㎡ 부지에 구축된다.

 

당초 구상됐던 103만㎡에서 부지 면적이 일부 조정됐으나, 나주시는 제외된 약 50만㎡ 부지를 활용해 별도의 첨단 핵융합 연구단지를 조성하고 연구개발특구 지정을 추진할 계획이다. 이를 통해 연구개발(R&D), 기술 실증, 산업화로 이어지는 유기적인 생태계를 완성한다는 구상이다.

 

인공태양 연구시설 사업 부지 안내 현황판. 나주시 제공
인공태양 연구시설 사업 부지 안내 현황판. 나주시 제공

나주 지역은 이미 한국전력공사, 전력거래소, 한전KPS, 한전KDN 등 에너지 공공기관과 한국에너지공과대학교(KENTECH), 에너지밸리, 에너지국가산업단지 등 탄탄한 인프라를 갖추고 있다. 여기에 인공태양 연구시설이 들어서면 초전도, 플라즈마, 고진공, 극한환경 소재·부품 등 첨단 기술이 반도체, 우주항공, 의료·바이오 등 전방위 연관 산업으로 확장될 전망이다.

 

경제적 파급효과 역시 10조원 이상, 2000여 명의 전문 연구 인력과 300여 개 연관 기업 유치, 1만개 이상의 일자리 창출이 기대된다.

 

나주시 소유 토지 협의매수 등 2028년 상반기까지 부지 제공을 완료하고 진입도로 및 용수 등 기반시설 조성을 차질 없이 추진할 방침이다.

 

윤병태 나주시장은 “인공태양 연구시설 예타 통과는 나주의 미래 산업지도를 바꾸는 결정적 이정표”라며 “세계적인 에너지 특별시로 도약하기 위해 모든 역량을 집중하겠다”고 강조했다.


나주=김선덕 기자 sdkim@segye.com 기자페이지 바로가기

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