나주 ‘인공태양’ 예타 통과… 대한민국 미래에너지 수도로 도약

대한민국 미래에너지의 새로운 전환점이 될 ‘인공태양’ 연구시설 구축사업이 예비타당성조사를 최종 통과하면서 전남광주 나주가 미래에너지 연구와 산업을 선도할 국가 핵심 거점으로 도약할 발판을 마련했다.

인공태양 연구시설 조감도. 나주시 제공

전남광주 나주시는 과학기술정보통신부가 추진하는 ‘핵융합에너지 핵심기술 개발 및 실증기반 구축사업’이 예비타당성조사를 통과했다고 9일 밝혔다. 지난해 12월 나주시가 부지 공모에 선정된 이후 행정력을 집중해 온 결과 대규모 국가 연구개발사업이 본궤도에 오르게 됐다.

이번 사업은 2027년부터 2036년까지 10년간 총사업비 1조4800억원이 투입되는 초대형 프로젝트다. 연구시설은 나주시 왕곡면 에너지국가산업단지 인접 지역인 덕산리·신가리·양산리 일원 약 53만㎡ 부지에 구축된다.

당초 구상됐던 103만㎡에서 부지 면적이 일부 조정됐으나, 나주시는 제외된 약 50만㎡ 부지를 활용해 별도의 첨단 핵융합 연구단지를 조성하고 연구개발특구 지정을 추진할 계획이다. 이를 통해 연구개발(R&D), 기술 실증, 산업화로 이어지는 유기적인 생태계를 완성한다는 구상이다.

인공태양 연구시설 사업 부지 안내 현황판. 나주시 제공

나주 지역은 이미 한국전력공사, 전력거래소, 한전KPS, 한전KDN 등 에너지 공공기관과 한국에너지공과대학교(KENTECH), 에너지밸리, 에너지국가산업단지 등 탄탄한 인프라를 갖추고 있다. 여기에 인공태양 연구시설이 들어서면 초전도, 플라즈마, 고진공, 극한환경 소재·부품 등 첨단 기술이 반도체, 우주항공, 의료·바이오 등 전방위 연관 산업으로 확장될 전망이다.

경제적 파급효과 역시 10조원 이상, 2000여 명의 전문 연구 인력과 300여 개 연관 기업 유치, 1만개 이상의 일자리 창출이 기대된다.

나주시 소유 토지 협의매수 등 2028년 상반기까지 부지 제공을 완료하고 진입도로 및 용수 등 기반시설 조성을 차질 없이 추진할 방침이다.

윤병태 나주시장은 “인공태양 연구시설 예타 통과는 나주의 미래 산업지도를 바꾸는 결정적 이정표”라며 “세계적인 에너지 특별시로 도약하기 위해 모든 역량을 집중하겠다”고 강조했다.

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