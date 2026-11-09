출산 뒤에도 일하는 엄마 늘었는데…작은 회사는 동료 업무 부담에 육아휴직 막혀

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지난해 상반기 기준 18세 미만 자녀와 함께 사는 15∼54세 기혼여성 10명 중 6명 이상이 일을 하는 ‘워킹맘’인 것으로 나타났다. 육아 때문에 경제활동을 하지 않는 여성은 6년 연속 줄어 2020년의 절반 수준이 됐다.

다만 직원 4명 이하 회사에서 아이를 낳은 여성의 육아휴직 사용률은 300명 이상 기업의 절반 수준에 머물렀다.

아이를 낳은 뒤에도 일을 이어가는 엄마는 늘었지만 회사가 작을수록 그 길이 여전히 좁은 것이다.

9일 국가데이터처 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 지난 8월 비경제활동인구 가운데 주된 활동을 ‘육아’라고 답한 여성은 63만1600명으로 1년 전(67만700명)보다 3만9100명(5.8%) 줄었다.

육아 여성은 2020년 8월 118만7000명에서 해마다 줄어 2022년(95만5600명) 100만명 아래로 내려갔다. 올해까지 6년 연속 감소하며 6년 새 55만5400명(46.8%)이 줄었다. 전체 여성 비경제활동인구(1002만6700명)에서 차지하는 비중은 6.3%다.

가장 최근 집계인 지난 9월에도 육아 여성은 63만2400명으로 1년 전보다 1만3500명 적었다.

◆ 아이가 어려도 일하는 엄마 늘었다

반대로 일하는 엄마는 늘었다. 지역별고용조사에서 지난해 상반기 18세 미만 자녀와 함께 사는 15∼54세 기혼여성의 고용률은 64.3%였다. 2020년 55.5%에서 해마다 올라 5년 새 8.8%포인트(p) 높아졌다. 이들 가운데 일하는 기혼여성은 266만8800명이다.

출발점인 2020년은 코로나19 확산으로 고용이 위축된 해다. 그 전해인 2019년(57.0%)과 견줘도 지난해 고용률은 7.3%p 높아, 코로나19 뒤 회복만으로는 설명하기 어려운 상승이다.

자녀가 어릴수록 고용률은 낮았지만 오름폭은 가장 컸다. 6세 이하 자녀를 둔 기혼여성의 고용률은 57.7%로 1년 전보다 2.1%p 올랐다. 7∼12세 자녀를 둔 경우는 66.1%, 13∼17세는 70.4%로 각각 1.8%p, 1.2%p 올랐다.

일자리의 안정성도 나아졌다. 미성년 자녀와 사는 기혼여성 임금근로자 가운데 상용근로자는 178만6400명으로 1년 전보다 1만7400명 늘어 80.6%를 차지했다. 같은 기간 임시·일용근로자는 42만9500명으로 7700명 줄었다.

◆ “두 사람이 벌지 않으면 생활하기 쉽지 않다”

전문가들은 생활비 부담과 나아진 일할 여건을 함께 배경으로 꼽는다. 김성희 고려대 노동문제연구소 교수는 “주거비를 비롯한 생활비가 커지면서 두 사람이 벌지 않으면 생활하기 쉽지 않다”며 “맞벌이 필요성이 커진 데다 여성의 경제활동 여건도 나아지면서 결혼·출산·육아 시기에 고용률이 크게 떨어지던 구조가 완화되는 신호로 볼 수 있다”고 분석했다.

돌봐야 할 어린 자녀 자체가 줄어든 영향도 겹쳐 있다. 지역별고용조사에서 6세 이하 자녀를 둔 15∼54세 기혼여성은 지난해 상반기 145만6000명으로 2020년(203만1200명)보다 28.3% 적었다. 육아로 일을 쉬는 여성이 줄어든 수치에는 일터로 나선 엄마뿐 아니라 어린 자녀를 둔 여성 자체가 줄어든 몫도 함께 담겨 있다.

경력이 끊긴 여성도 줄었다. 지난해 상반기 15∼54세 기혼여성 가운데 결혼·임신·출산·육아 등으로 일을 그만둔 뒤 아직 일하지 않는 경력단절여성은 110만5200명으로 1년 전보다 11만200명 감소했다.

◆ 출산 앞뒤로 덜 끊기는 일자리

아이를 낳으면서 일을 놓는 여성도 줄고 있다. 국가데이터처 육아휴직통계에서 출산 당일 취업 상태였던 여성의 비율은 2020년 48.2%에서 2024년 59.9%로 높아졌다. 출산 360일 전 취업 비율과의 차이도 같은 기간 9.8%p에서 7.3%p로 좁혀졌다.

출산 360일 뒤 취업 비율은 2022년 출산 여성이 54.3%, 2023년 출산 여성이 56.4%였다. 다만 2023년 출산 여성의 출산 360일 전 취업 비율(64.6%)에는 8.2%p 못 미쳐 출산 전 수준을 회복하지는 못했다.

육아휴직을 쓰는 사람도 늘었다. 고용노동부에 따르면 올해 상반기 육아휴직급여 수급자는 10만3983명으로 1년 전(9만4993명)보다 9.5% 늘었다.

◆ 회사가 작을수록 먼 육아휴직

하지만 회사 규모에 따른 차이는 컸다. 2024년 아이를 낳은 여성 가운데 육아휴직 대상자의 그해 사용률은 300명 이상 기업이 78.4%였다. 50∼299명 기업은 79.9%로 오히려 조금 높았다. 반면 5∼49명 기업은 67.5%였고, 4명 이하 기업은 41.0%로 300명 이상 기업의 절반 수준에 그쳤다.

4명 이하 기업의 사용률은 1년 전(39.8%)보다 1.2%p 올랐고 300명 이상 기업은 79.8%에서 1.4%p 내려 격차가 다소 줄었다. 그래도 두 집단의 사용률은 여전히 두 배 가까이 벌어져 있다.

작은 사업장에서는 제도가 있어도 쓰기 어렵다. 고용노동부가 한국여성정책연구원에 맡겨 5명 이상 사업체를 조사한 ‘2024년 기준 일·가정 양립 실태조사’에서 5∼9명 사업체의 18.1%는 육아휴직 대상자라도 전혀 쓸 수 없다고 답했다. 대상자 모두 쓸 수 있다는 답은 60.1%로 300명 이상 사업체(89.2%)보다 29.1%p 낮았다.

쓸 수 없는 이유로는 전체 사업체 기준 ‘동료 및 관리자의 업무 가중’(35.9%)이 가장 많았다. 이어 ‘사용할 수 없는 직장 분위기나 문화’(31.3%), ‘대체인력을 구하기 어려워서’(26.8%) 순이었다. 5∼9명 사업체에서도 동료·관리자의 업무 가중(37.0%)이 첫손에 꼽혔다.

이상림 서울대 인구정책연구센터 책임연구원은 “여성들이 아이를 낳지 않는 가장 큰 이유 중 하나가 경력단절”이라며 “경력이 끊기지 않고 아이를 키울 수 있는 환경이 갖춰지면 둘째 출산에도 도움이 될 수 있다. 사각지대 해소를 중심으로 가야 한다”고 말했다.

정부는 작은 사업장의 인력 공백을 메우는 지원을 늘렸다. 올해부터 고용보험 피보험자 30명 미만 사업장이 육아휴직자 대신 일할 사람을 고용하면 받는 대체인력지원금 상한이 월 120만원에서 140만원으로 올랐다. 휴직자가 복직한 뒤 업무를 넘겨받는 기간도 최대 1개월 지원한다. 육아휴직자의 업무를 나눠 맡은 동료에게 보상한 사업주에게 주는 업무분담지원금도 30명 미만 사업장은 월 20만원에서 60만원으로 올랐다.

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