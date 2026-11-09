한파쉼터·제설팀… 서울시 동절기 대책 추진

서울시가 올겨울 야외 한파 쉼터인 ‘온기소’를 선보인다. 제설제 살포 시간은 간선도로 제설 노선을 38개 늘려 90~120분에서 60분 이내로 단축한다.



시는 15일부터 내년 3월15일까지 4개월간 이 같은 내용이 골자인 ‘2026년 겨울철 종합 대책’을 추진한다고 8일 밝혔다. 한파·제설·안전·생활 대책 등 4대 분야 14개 추진 과제로 구성됐다.



우선 시는 난방과 휴식 기능을 갖춘 에어돔 형태의 온기소를 다음 달부터 내년 2월까지 광화문광장, 홍제폭포 등 유동 인구가 많은 곳에 설치한다. 배달 라이더 등 이동 노동자를 위한 찾아가는 쉼터도 운영한다. 시내 CU 편의점 약 3000곳의 취식 공간은 간이쉼터로 활용한다.



아울러 시는 지하철역 주변 312곳에 ‘제설 전담팀’을 가동한다. 버스정류장 7109곳을 포함한 대중교통 시설 7421곳 주변을 집중 관리해 교통 불편과 보행 안전사고를 최소화한다.



폭설 시 단계별 비상 수송 대책도 마련했다. 제설 2단계 발령 시 버스와 지하철 출퇴근 집중 배차 시간을 30분, 3단계 시 60분 연장한다.



시는 또 내년 2월까지 다중 이용 시설 등 화재에 취약한 2771곳의 소방시설과 피난·방화시설을 점검한다. 연면적 2000㎡ 이상인 건설 현장 576곳도 조사한다.



강경훈 시 정책기획관 직무대리는 “올겨울 시민 일상을 지키기 위한 대응 체계를 한층 강화했다”며 “한파에 취약한 이웃들을 더 세심히 살피고 폭설에 신속히 대응해 시민 모두가 안전하고 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

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