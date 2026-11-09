“예비부부 10쌍에 결혼반지 드려요”

서울시가 결혼 예물 전문 브랜드인 오르시아와 손잡고 내년 ‘더 아름다운 결혼식’을 예약한 예비부부 10쌍에게 500만원 상당의 결혼반지를 지원한다.



시는 30일까지 더 아름다운 결혼식 누리집에서 사연과 함께 신청을 받는다고 8일 밝혔다. 시와 오르시아가 함께 심사해 다음 달 15일 10쌍을 선정한다. 다만 약 110만원인 제세 공과금은 본인 부담이다.



시의 더 아름다운 결혼식은 2023년부터 공원, 한옥 등 다양한 공간을 예식장으로 개방해, 예비부부들이 원하는 장소와 방식으로 결혼식을 준비할 수 있게 돕는 사업이다. 올해는 9월 말 기준 예식 563건, 내년 예식도 631건이 예약돼 있다.



서울숲 포플러정원, 성북 예향재, 용산가족공원 등 67개 공간이 결혼식장으로 운영되고 있다. 서울시립미술관, 운현궁 등 역사·문화공간 6곳에선 야간 결혼식도 가능하다.



시가 공모로 선정한 15개 협력 업체가 상담부터 기획, 연출, 진행까지 체계적으로 지원한다. 비품비도 최대 100만원 지원한다. 아울러 시는 삼성전자, 농심 등 기업과 협업해 가전제품 구매 할인, 스드메(스튜디오·드레스·메이크업) 비용 300만원 지원에도 나서고 있다.

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