공부 못해 장사한다고?…‘나홀로 사장님’ 10명 중 4명은 대졸

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직원 없이 혼자 사업을 꾸리는 이른바 ‘나홀로 사장님’ 10명 중 4명은 대학 이상을 졸업한 것으로 나타났다. 고용원 없는 자영업자는 19년 전보다 26만명 넘게 줄었지만 대졸 이상은 오히려 두 배 가까이 늘었다.

자영업은 학력이 낮은 사람이 택하는 일이라는 통념과 달리 나홀로 사장님의 고학력화가 뚜렷해지고 있는 것이다.

8일 국가데이터처 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 지난 8월 고용원 없는 자영업자 430만2800명 가운데 대졸 이상은 168만3400명으로 39.1%를 차지했다.

관련 통계를 처음 작성한 2007년 8월(18.8%)과 비교하면 19년 만에 20.3%포인트(p) 높아졌다.

반면 중졸 이하 비중은 같은 기간 40.4%에서 18.2%로 절반 아래로 떨어졌다. 고졸 비중은 40.9%에서 42.6%로 소폭 확대됐다.

규모로 봐도 흐름은 같다. 고용원 없는 자영업자는 2007년 456만8000명에서 올해 430만2800명으로 26만5200명 줄었다. 같은 기간 대졸 이상은 85만7300명에서 168만3400명으로 82만6100명(96.4%) 늘었다.

올해도 마찬가지다. 고용원 없는 자영업자가 1년 전보다 6만2100명 늘어나는 동안 대졸 이상은 10만3500명 증가하며 증가세를 이끌었다. 중졸 이하는 9만2400명 줄었다.

◆ 취업자 절반이 이미 대졸

이 같은 변화의 바탕에는 노동시장 전반의 고학력화가 자리 잡고 있다는 분석이다.

KOSIS 경제활동인구조사에서 2000년 전체 취업자 2117만3000명 가운데 고졸 이하는 75.5%였다. 이후 대졸 이상 비중이 꾸준히 올라 2023년 50.5%로 처음 절반을 넘었고, 지난해에는 53.2%에 달했다.

국회예산정책처는 지난해 12월 발표한 ‘인구변화에 따른 노동시장 변화와 대응’ 보고서에서 젊은 세대의 높은 대학 진학률로 고학력 노동력이 계속 들어오고 학력이 낮은 고령층이 은퇴하면서 2023년 대졸 이상 노동자 수가 고졸 이하를 넘어섰다고 분석했다.

◆ ‘취업이 어려워서’ 차린 가게

여기에 최근 깊어진 청년층 취업난도 영향을 미친 요인으로 꼽힌다.

지난 9월 청년층(15∼29세) 고용률은 44.0%로 1년 전보다 1.1%p 떨어지며 29개월 연속 내림세를 이어갔다. 청년층 실업률은 5.4%로 0.6%p 올랐다.

실제로 일자리를 구하지 못해 창업을 택한 사람도 늘고 있다. 올해 8월 기준 최근 1년 안에 사업을 시작한 자영업자 가운데 ‘임금근로자로 취업이 어려워서’ 창업했다는 비율은 21.7%로 1년 전보다 3.8%p 높아졌다. 2024년 16.1%에서 2년째 오름세다.

가장 많은 답은 여전히 ‘자신만의 사업을 직접 경영하고 싶어서’(70.8%)였다. 다만 이 비율은 1년 새 73.8%에서 3.0%p 낮아졌다.

올해 늘어난 나홀로 사장님도 젊은 층에 몰렸다. 15∼29세 고용원 없는 자영업자는 13만4200명으로 1년 전보다 2만4300명, 30대는 49만8000명으로 3만7000명 늘었다. 전체 증가분 6만2100명 가운데 6만1300명이 15∼39세에서 나왔다.

반면 40대는 6600명 줄었고 50대와 60세 이상은 각각 2600명, 4800명 느는 데 그쳤다.

다만 학력과 연령을 함께 나눈 통계는 아니어서 늘어난 젊은 사장님이 모두 대졸이라고 볼 수는 없다. 15∼29세 나홀로 사장님은 2024년 15만5200명에서 지난해 10만9900명으로 크게 줄었다가 올해 다시 늘어난 것이기도 하다.

정부는 노동시장의 고학력화와 취업난, 창업 지원 정책 등이 함께 작용한 것으로 보고 있다.

재정경제부 관계자는 “전체 인구에서 고학력자 비중이 높아진 효과가 있었을 것”이라면서도 “청년 고용이 어려운 상황에서 안정적인 임금근로 일자리가 부족하고, 정부의 창업 지원 확대가 맞물리는 등 여러 요인이 중첩됐을 것”이라고 설명했다.

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