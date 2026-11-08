韓 노인 부양 부담 44년 뒤 3.3배로

내년 초등학교 입학생이 처음으로 30만명을 밑도는 등 저출생·고령화가 심화하면서 한국의 양육 및 돌봄 부담이 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 가장 빠른 속도로 증가할 것으로 관측됐다.

서울 종로구 탑골공원 앞에서 노인들이 무료 점심을 배식받기 위해 줄을 서 있다. 연합뉴스

8일 OECD 추계인구 최신 정보에 따르면 한국의 노년부양비는 2026년 31.3명에서 2070년에는 103.3명으로 늘어난다. 노년부양비는 생산연령인구(15~64세) 100명이 부양해야 할 고령자(65세 이상)가 몇 명인지를 보여주는 지표다. 올해는 65세 이상 31명을 돌보면 되지만, 2070년에는 103명 정도를 부양해야 한다는 의미다. 44년 만에 한국의 노년층 부양 부담이 현재의 3.3배 수준으로 커지는 셈이다.



올해 한국의 노년부양비는 OECD 38개 회원국 중 18번째로 낮다. 가장 높은 일본(50.3명)보다 18.9명 낮은 수준이다. 하지만 2045년에는 68.4명으로 일본(67.6명)보다 높아지고 OECD 국가 중 부양 부담이 가장 큰 나라가 된다. 이후 2080년까지 한국의 노년부양비는 인구 추계가 제공되는 회원국 중 부동의 1위를 유지한다.



한국의 노년부양비는 2070년까지 44년 동안 72.0명 높아져 OECD 국가 중 가장 가파르게 상승한다. 같은 기간 두 번째로 상승폭이 큰 국가는 코스타리카로 17.6명에서 71.8명으로 변동해 노년부양비가 54.2명 높아진다. 일본의 경우 2070년 노년부양비가 74.2명이 돼 44년간 24.0명 높아지는 데 그칠 것으로 보인다.



65세 이상 고령자에 더해 14세 이하 유소년까지 포함해 한 나라의 노동력이 감당해야 할 사회경제적 부양 부담을 나타내는 총부양비 역시 OECD 국가 중 가장 빠르게 늘어난다.



한국의 총부양비는 올해 45.4명인데 2070년이면 71.9명 높아진 117.3명이 될 것으로 예상된다. 올해는 15∼64세 100명이 부양해야 할 유소년과 고령자가 45명 남짓이지만 2070년이 되면 117명 정도라는 뜻이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지