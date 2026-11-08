‘인서울 신입생’ 서울 출신 29.9%… 6년 만에 최저

서울 소재 4년제 대학에 입학한 신입생 중 서울 지역 고등학교 출신 비율이 30% 아래로 떨어지며 최근 6년 만에 최저치를 기록했다.



8일 종로학원이 대학알리미에 공시된 전국 224개 대학(일반대·산업대·교대) 입학생 현황을 분석한 결과에 따르면 2026학년도 서울 소재 4년제 대학(43개교) 신입생 9만1849명 중 서울 고교 출신은 29.9%(2만7463명)에 그친 것으로 집계됐다.

서울대 정문에서 한 학생이 던진 꽃다발이 공중에 떠 있다. 연합뉴스

서울권 대학의 서울 출신 신입생 비중은 최근 5년 연속 감소세다. 2021학년도 32.9%였던 비율은 2022학년도 32.5%, 2023학년도 31.8%, 2024학년도 31.2%, 2025학년도 30.4%로 해마다 낮아지다 올해 30% 선이 무너졌다.



최상위권인 서울대·연세대·고려대(SKY)에서도 이 같은 현상이 뚜렷했다. 올해 이들 3개 대학 신입생(1만3609명) 중 서울 고교 출신 비율은 31.4%(4275명)로, 전년(32.2%) 대비 0.8%포인트 하락하며 최근 5년 새 가장 낮은 수준을 보였다. 대학별로는 서울대가 35.7%(3811명 중 1359명)로 서울 출신 비율이 가장 높았으며, 연세대 31.4%(4477명 중 1405명), 고려대 28.4%(5321명 중 1511명) 순이었다.



서울 주요 10개 대학으로 범위를 넓히면 서울대·연세대·한양대(30.8%)를 제외한 7개 대학(이화여대·고려대·성균관대·중앙대·한국외대·서강대·경희대) 모두 서울 출신 비율이 30%를 밑돌았다. 경희대는 22.9%로 주요 대학 중 서울 출신 비율이 가장 낮았다.



지방권 대학으로 진학한 서울 고교 출신 신입생 비율도 올해 6.8%(1만4805명)에 그치며 최근 6년 중 최저치를 나타냈다. 서울 고교생들이 지방 대학 진학보다 서울권 대학 재도전을 선택하는 경향이 강화된 영향으로 풀이된다.



임성호 종로학원 대표는 “수도권 대학으로 입시 구도가 집중화된 상황에서 서울권 학생들이 집 근처 대학으로 진학하기 어려워지자 불가피하게 재수를 선택하는 상황으로 보인다”고 분석했다.

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