광안리 밤바다 위로 핀 8만발 불꽃… 120만 관람객 ‘황홀경’

올가을 들어 가장 추운 날씨에도 부산불꽃축제를 보기 위해 120만명이 넘는 관람객이 몰렸다. 매서운 추위 속에서도 8만여발의 불꽃이 광안리 밤하늘을 화려하게 수놓으면서 글로벌 관광 축제로서의 부산불꽃축제 위상을 다시 한번 확인했다.

밤바다 위로 핀 불꽃 7일 ‘제21회 부산불꽃축제’가 열린 부산 광안리해수욕장 일대 밤하늘과 바다를 형형색색의 불꽃들이 화려하게 수놓고 있다. 올해 축제엔 코로나19 이후 역대 최다인 관람객 120만5951명이 몰렸다. 부산=연합뉴스

8일 부산시에 따르면 전날 오후 7시 광안리해수욕장과 남구 이기대, 해운대구 동백섬 일원에서 열린 ‘제21회 부산불꽃축제’를 120만5951명이 찾았다. 지난해 117만4000명보다 2.5% 증가한 규모로, 코로나19 이후 역대 최다 관람객이다. 이 중 선박 112척에 탑승한 관람객도 4651명에 달했다.



축제는 중국 불꽃 연출 업체인 SUNNY사가 선보인 해외 초청 불꽃 쇼로 막을 올렸다. ‘소망의 바다’를 주제로 약 15분간 펼쳐진 공연에서 낙엽처럼 떨어지는 불꽃, 보랏빛 폭포 등 다채로운 연출이 관람객 시선을 사로잡았다.



이어 한화가 연출한 부산 멀티 불꽃 쇼는 ‘부산의 꿈’을 주제로 설렘, 담대, 환희라는 3개의 장으로 진행됐다. 광안대교의 멀티미디어 조명과 어우러진 25인치 초대형 불꽃을 비롯해 나이아가라와 웨이브 불꽃이 연이어 펼쳐지자 곳곳에서 탄성과 환호가 터져 나왔다. 또 오징어게임 OST와 인기 가요 등 다양한 음악도 불꽃쇼의 흥을 더했다. 마지막엔 가수 화사의 ‘Good Goodbye’에 맞춘 커튼콜 불꽃이 5분간 이어지며 축제의 대미를 장식했다.



특히 올해 불꽃축제에는 외국인 관람객들의 관심이 뜨거웠다. 올해 유료 관람석은 역대 최대 규모인 1만7000여석으로 마련됐으며, 지난해보다 늘어난 3000석은 모두 외국인 관람객 전용으로 배정됐다. 유료 좌석은 일찌감치 매진됐다.



본 공연에 앞서 광안리해수욕장에선 다양한 사전 행사가 열렸다. 공군 특수비행팀 블랙이글스는 전투기 8대를 동원해 약 10분간 곡예비행을 선보였다. 거리 버스킹 등 시민 참여 행사도 이어졌다.

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