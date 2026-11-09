전북기초학력지원센터 본격 운영

전북 지역 학생들의 기초학력 보장을 뒷받침하고 학교 현장의 지도 역량을 높일 전문 지원 기관이 문을 열었다. 학생별 학습 지원을 담당하는 교육지원청과 정책·연구 기능을 맡는 광역 단위 기관이 역할을 나눠 기초학력 지원 체계를 강화할 전망이다.



8일 전북도교육청에 따르면 지난 6일 전주교대 교사교육센터 내 ‘전북기초학력지원센터’가 개소식을 갖고 본격적인 운영에 들어갔다. 센터는 기초학력 보장법에 근거한 도내 첫 시도 단위 기초학력 전문 지원 기관으로, 정책 연구와 교원 전문성 강화, 맞춤형 지도 자료 개발 등을 맡는다. 도교육청은 지난 9월 전주교대를 운영 기관으로 지정하고 위·수탁 협약을 맺었다.



센터는 14개 교육지원청 기초학력지원센터와 역할을 분담한다. 교육지원청 센터가 학생 진단, 맞춤형 학습 지원 등 현장 업무를 담당한다면, 전북기초학력지원센터는 학교와 교육지원청이 학생을 효과적으로 지원할 수 있도록 정책과 연구, 교원 연수 등을 뒷받침한다.

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