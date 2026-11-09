전 금융권 번진 ‘해킹 쇼크’… 보안 관련 주식·ETF 눈길 [마이머니]

최근 은행을 시작으로 보험·증권·가상자산 업계까지 해킹 사고가 잇따르면서 금융권 보안 강화의 중요성이 부각되고 있다. 금융회사들의 보안 투자 확대와 사이버 보안 산업의 성장 기대가 맞물리면서 관련 기업들의 주가가 상승세를 보이고 있으며, 보안 관련 상장지수펀드(ETF)에도 투자자들의 관심이 쏠리는 모습이다.



해킹 사고가 기업 주가에 미치는 영향에도 관심이 커지고 있다. 지난해 대규모 해킹 사고를 겪은 SK텔레콤과 KT의 사례를 보면 사고 직후에는 보안 리스크가 주가에 부담으로 작용했지만, 이후 대응과 정상화 과정을 겪으며 투자자들의 평가도 달라지는 모습이다.

◆업권 가리지 않고 ‘해킹’… 보안 관련 주식 주목



8일 금융투자업계에 따르면 최근 은행을 시작으로 보험·증권·가상자산업계까지 해킹에 따른 정보 유출 사고가 잇따르고 있다. 잇따른 해킹 사고로 금융회사들의 보안 투자 확대 기대가 커지면서 정보기술(IT)·보안 관련 종목은 증시 전반의 숨 고르기 속에서도 상대적 강세를 보이고 있다.



국내 대표 보안기업인 안랩은 지난 3월4일 5만8000원이던 주가가 10월30일 11만8100원으로 8개월 만에 104% 상승했다. 보안 플랫폼을 구축·운영하는 코스닥 상장사 지니언스도 같은 기간 1만2000원대에서 2만9000원대로 뛰었다. 홍예림 한국투자증권 연구원은 “금융권 보안 점검 확대와 개인정보 유출에 대한 책임 강화로 지니언스의 추가 수주 기회가 확대할 것”이라고 분석했다.



SGA솔루션즈와 라온시큐어도 강세를 나타냈다. 통합 IT보안 전문기업 SGA솔루션즈는 금융권 해킹 사고가 확산하던 지난 10월30일 전일 대비 약 30% 급등했다. 인공지능(AI) 기술을 활용한 블록체인 기반 디지털 신원 관리 서비스를 제공하는 라온시큐어도 같은 날 17% 상승했다. 권태우 하나증권 연구원은 “AI 모의해킹 문의가 평소보다 30∼40% 늘어난 만큼 관련 수요 증가에 따른 라온시큐어의 성장세도 이어질 것”이라고 전망했다.



개별 종목뿐 아니라 IT·보안 관련 기업을 담은 ETF에도 자금이 유입되고 있다. 미래에셋자산운용의 ‘TIGER 글로벌AI사이버보안’과 ‘TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX’가 대표적이다.



2022년 상장한 ‘TIGER 글로벌AI사이버보안’의 6일 기준 순자산은 868억원이다. 상장 이후 수익률은 90.94%, 최근 6개월 수익률은 53.95%를 기록했다. 옥타와 크라우드스트라이크, 팰로앨토네트웍스 등 미국 주요 사이버보안 기업을 편입하고 있다.



2020년 상장한 ‘TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX’의 순자산은 188억원이다. 상장 이후 수익률은 31.43%, 최근 6개월 수익률은 11.2%다. 클라우드 산업 관련 지수를 추종하며 스노플레이크와 페이컴소프트웨어 등을 주요 종목으로 담고 있다.



독립 리서치 기업 그로쓰리서치는 최근 보고서에서 “한 번 보안 관리를 맡기면 기업은 보안업체를 쉽게 바꾸지 않는다”며 “보안기업의 매출 성장이 기대되는 만큼 ETF를 통해 전반적인 보안 수요 확대에 투자하는 것도 좋은 전략”이라고 강조했다.

◆해킹 사고 겪은 SKT·KT… 사고 이후 주가 우상향



보안 관련 기업뿐 아니라 과거 해킹 사고를 겪었던 기업들의 주가 흐름도 투자자들의 관심을 끌고 있다. 해킹 사고 직후에는 보안 취약성과 고객 신뢰 훼손 우려로 주가에 하방 압력이 커질 수 있지만, 이후 보안 시스템 개선과 재발 방지 대책 마련 등을 통해 불확실성이 해소되면 주가가 회복세를 나타내기도 하기 때문이다.



지난해 4월 가입자식별번호(IMSI) 등 유심 관련 정보 약 2695만건이 유출된 SK텔레콤은 사고 발표 전 5만8000원대였던 주가가 이후 5만1000원 아래로 떨어졌다.



당시 증권가는 대규모 가입자 이탈 우려가 진정돼야 투자심리가 회복될 수 있다고 진단했다. 신규 가입 제한 등의 영향으로 정보 유출 사태 발생 이후 주가가 약 7% 하락한 데 이어 추가 하락 가능성도 제기됐다. 실제 SK텔레콤은 가입자 이탈이 이어지면서 지난해 실적 부진을 겪었다. 전통적인 고배당 통신주로 꼽혔지만 실적 악화에 따른 배당 불확실성까지 커졌다. 이에 대다수 증권사가 실적 전망을 낮추며 목표주가를 하향 조정했고, 이러한 흐름은 지난해 10월까지 이어졌다.



그러나 지난해 11월 NH투자증권을 시작으로 목표주가 상향 움직임이 나타났고, 올해 들어서는 대다수 증권사가 눈높이를 높였다. 현재 SK텔레콤의 최고 목표주가는 미래에셋증권과 KB증권 등이 제시한 15만원이다. 황성진 흥국증권 연구원은 “올해 SK텔레콤의 매출액은 4조4973억원, 영업이익은 5523억원으로 지난해 사이버 침해사고의 부정적 영향에서 완벽히 벗어나는 모습을 보였다”며 “통신 본업의 일회성 충격은 이미 극복한 상황인 만큼 이익과 배당 역시 완벽히 정상화했다”고 평가했다.



지난해 9월 불법 초소형 기지국을 이용한 해킹으로 가입자 개인정보 유출과 무단 소액결제 피해가 발생한 KT도 비슷한 흐름을 보였다. 사고 전 5만원대 후반이었던 주가는 이후 4만원대로 내려앉았다. 증권가에서도 목표주가를 낮추며 신중한 접근을 주문했다. 사고 전 7만5000원까지 높아졌던 목표주가는 사고 이후 5만8000원까지 하향 조정됐다.



그러나 KT를 바라보는 증권가의 시각도 올해 들어 달라졌다. 연초부터 증권사들이 목표주가를 잇달아 상향 조정하면서 현재 최고 목표주가는 NH투자증권과 KB증권 등이 제시한 8만원까지 높아졌다. 김준섭 KB증권 연구원은 “연초 가입자 이탈 영향이 줄면서 점진적인 회복이 이뤄진다면 내년 무선사업의 실적 개선도 기대된다”고 강조했다.

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