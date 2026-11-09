‘안티푸라민’서 ‘렉라자’까지… ‘민족기업’ 넘어 세계로 뻗는다

“건강한 국민, 병들지 아니한 국민만이 주권을 되찾을 수 있다.”



일제 강점기 시절 유일한(1895∼1971) 박사가 ‘애국애족’(국가와 민족을 사랑한다)의 신념으로 설립한 유한양행이 올해로 창립 100주년을 맞았다. 유한양행은 ‘가장 좋은 상품을 만들어 국가와 동포에게 도움을 주자’는 ‘유한의 정신’을 바탕으로 ‘신뢰와 정직’의 기업문화와 함께 우수한 의약품 개발 및 생산을 통해 국민보건 향상에 매진해왔다. 유한양행은 신약개발과 기업문화, 사회공헌을 통해 국내를 넘어 글로벌 제약사로 발돋움하고 있다.

유한양행의 창립자인 유일한 박사. 유한양행 제공

◆‘민족 기업’ 유한양행의 100년



8일 유한양행에 따르면 유 박사는 유한양행 창업자이기에 앞서, 일제 강점기 시절 우리나라 해방을 위해 온몸으로 싸워온 독립운동가였다. 일례로 유 박사는 미국 미시간대학 4학년에 재학 중이던 1919년 ‘3·1 운동’ 소식을 접하고, 서재필 박사 등과 함께 같은 해 4월 필라델피아에서 ‘한인자유대회’를 개최했다. 유 박사는 이 대회에서 ‘한국 국민의 목적과 열망을 선언하는 결의문’을 작성하고 발표했다.



대학 졸업 후 유 박사는 미국에서 ‘라초이 식품회사’를 설립했고, 숙주나물 판매사업으로 성공했다. 하지만 일제의 탄압에 고통받는 조국의 현실을 목격하고 즉시 귀국했다. 그는 1926년 6월20일 양질의 의약품 보급을 통해 국민의 건강을 책임지는 동시에 일본 정책에 억눌려 있는 한국 산업계를 부흥시키는 길잡이가 되고자 유한양행을 설립했다. 초기에는 미국에서 수입한 양질의 의약품을 유통했지만, 수입의약품 판매만으로는 제약주권 및 보건 향상에 한계가 있다고 판단한 유 박사는 자체 의약품 개발에 집중했다.

그 결과 1933년 유한양행 자체개발 1호 의약품인 국민 진통소염제 ‘안티푸라민’이 탄생했다. 녹색 철제 캔에 담긴 연고 형태의 안티푸라민은 멘톨, 캠퍼(캄파), 살리실산메틸 등을 주성분으로 담아 소염진통, 혈관확장, 가려움증 개선 등에 탁월한 효과를 보였고, 바셀린 성분을 함유해 보습 효과도 뛰어났다. 당시 선풍적인 인기를 끌었던 안티푸라민은 이후 다양한 파프, 스프레이 등 라인업 추가를 통해 지금까지 유한양행의 대표 품목으로 활약하고 있다.



그뿐만 아니다. 자체 생산한 ‘네오톤’, 도입 의약품 ‘GU사이드’는 일본 제약계를 넘어서는 성과를 보였다. 당시 유한양행은 만주와 중국 본토, 중국 서북부, 대만, 일본 오사카 지역까지 판매망을 구축했다. 피를 맑게 해주고 기운을 보충해주는 강장제 네오톤은 중국과 만주 지역에서는 일본의 ‘부르도제’를 압도했던 것으로 알려졌다. 임질 치료제 GU사이드 역시 아시아 일대에서 일본 제약사의 제품 판매량을 넘어섰다. 아시아 제약업계의 변방이었던 대한민국이 제약산업의 가능성을 확인한 순간이었다.

◆국민에게 얻은 이익, 사회에 환원



유한양행은 ‘신용의 상징, 버들표 유한’이라는 기업 이미지로 지금까지 많은 국민의 사랑을 받으며 성장해 왔다. 이윤 추구를 넘어 사회적 가치 창출이라는 목표를 가진 유한양행은 1968년 모범 납세업체로 동탑산업훈장 수상, 2026년엔 23년 연속으로 한국에서 가장 존경받는 기업에 선정되는 등 사회의 모범이 되어왔다.



유한양행은 1936년 개인기업에서 주식회사로 전환 및 국내에서 최초로 종업원 지주제를 도입하고, 1962년에는 제약업계 최초로 증권거래소에 주식을 상장하는 등 새로운 길을 걸어왔다.



유한양행은 국내 기업 중 지속 가능한 사회공헌시스템 기반을 선도적으로 마련한 회사로 손꼽힌다. 유 박사가 1971년 유한재단, 유한학원, 연세대학교, 보건장학회 등 공익법인에 보유 주식 전체를 기부한 결과다. 지난해 기준 유한양행의 공익법인 지분율은 유한재단 15.9%(최대주주), 유한학원 7.8%, 국민연금공단 7.7% 등이다.



유한양행은 창업주 일가가 회사 경영에 전혀 참여하지 않고, 1969년부터 전문경영인 체제를 도입했다. 기업주의 일방적 경영을 사전에 차단하고, 전문경영인에게 경영권을 위임하는 선진적 제도를 도입한 것이다. 또 절반 이상이 사외이사로 구성된 이사회는 경영진에 대한 견제 기능을 효율적으로 수행하는 한편, 다양한 분야의 전문가들을 통해 전문성이 한층 강화되었다는 평가를 받고 있다.



◆‘렉라자’ FDA 허가… 새로운 100년



유한양행은 이제 국내를 넘어 글로벌 시장으로 보폭을 넓히고 있다. 그 선두에 31호 국산 혁신 신약인 ‘렉라자’(성분명 레이저티닙)가 있다. 현재 미국, 일본 등에서 처방되고 있는 렉라자는 글로벌 블록버스터로 성장했다.



비소세포폐암 치료제인 렉라자는 2018년 글로벌 제약사 존슨앤드존슨(J&J)에 기술을 수출한 이후, 2024년 8월 미국 식품의약국(FDA) 허가를 획득하고 현지 출시됐다. 같은 해 12월 유럽에서 허가를 획득했고, 2025년에는 영국, 일본, 캐나다에 이어 2분기에는 중국에서도 승인받았다. 현재는 미국, 중국, 일본 등 전 세계에서 처방 영역 확장에 점차 가속도가 붙고 있는 것으로 알려졌다.



유한양행은 제2, 제3의 렉라자를 통해 글로벌 상위 50위권 제약사로 발돋움하기 위해 끊임없는 연구개발(R&D) 투자를 이어가고 있다. 매년 매출액의 10% 이상을 R&D에 투자하고 있으며, 늘어나는 매출에 비례해 최근 5년 R&D 누적 투자액은 1조원을 넘겼다.



혁신 신약으로 인한 수익을 R&D에 재투자하고, 사회에도 기여하는 선순환 구조를 만들기 위한 유한양행의 움직임은 계속되고 있다. 현재 대표적인 신약개발 후보물질로는 알레르기 치료제 레시게르셉트(YH35324)와 MASH(대사기능이상 관련 지방간염) 치료제 YH25724, 항암제 YH42946, YH32367(네스프로타미스), YH32364 등이 있다.



유한양행 관계자는 “유한양행은 단순히 이익추구를 넘어 사회적 책임을 다하는 기업으로서 1926년부터 꾸준히 유일한 박사의 창업정신을 지키며, 모든 기업활동에 반영하고 있다”며 “애국애족의 창업정신과 혁신신약 개발을 통해 세계 속의 국내 대표 제약사로 성장할 것”이라고 밝혔다.

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