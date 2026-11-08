새만금 K-푸드 수출허브 조성 탄력…정부 기본계획에 반영

전북도가 역점 사업으로 추진해 온 새만금 K-푸드 수출허브단지 조성 사업이 정부의 새만금 기본계획(MP)에 반영되면서 추진 기반을 마련했다. 새만금 1단계 개발 사업에 포함돼 국비 확보와 인허가 등 후속 절차에 힘이 실릴 전망이다.

8일 전북도에 따르면 국무조정실과 새만금위원회가 최근 의결·확정한 새만금 기본계획 변경안의 5대 추진 전략에 ‘친환경 스마트 농업 기반의 글로벌 푸드밸리 조성’이 포함됐다.

전북도청사 전경.

이번 기본계획 변경은 공공주도 개발로의 전환과 사업 기간 단축이 핵심이다. 1단계 개발 완료 목표 시점은 기존 2050년에서 2035년으로 15년 앞당겨졌다. 글로벌 푸드허브도 1단계 사업에 포함되면서 국가 차원의 정책·재정 지원을 받을 수 있는 근거가 마련됐다.

새만금 K-푸드 수출허브단지는 해외에서 들여온 원료와 농생명 용지에서 생산한 농산물을 현지에서 가공·저장한 뒤 항만·공항·철도를 연계한 물류망을 통해 수출하는 사업이다. 생산부터 가공, 물류, 수출까지 한곳에서 처리하는 농식품 중계·가공무역 및 수출기지를 목표로 한다.

사업 기간은 내년부터 2036년까지 10년이며, 총사업비는 2조4200억원으로 추산된다. 국비 5400억원과 민간 자본 1조8800억원을 투입하는 구상이다. 새만금 신항 배후 부지에는 60㏊ 규모의 저온물류 단지인 ‘쿨포트’를, 수변도시 인근에는 120㏊ 규모의 ‘농식품 수출 전문 가공단지’를 조성할 계획이다.

부지 조성과 공동 연구개발센터, 통관·검역 통합 시설 등 공공 기반 시설은 국비로 구축하고, 가공공장과 물류센터, 곡물 비축 시설 등 수익 시설은 민간투자를 유치해 조성할 방침이다.

농생명 용지에는 스마트팜 단지와 고소득 원료 작물 재배지를 조성해 입주 식품기업에 원료를 안정적으로 공급한다. 저온물류체계와 연계해 신선 농식품 수출도 확대할 계획이다. 농산물 생산에 머물렀던 지역 농업을 가공·수출 산업과 연결해 농가 소득을 높이려는 구상이다.

전북도 글로벌푸드허브 구상안. 전북도 제공

익산 국가식품클러스터와의 협력도 추진한다. 국가식품클러스터에서 연구·검증한 기능성 식품과 가정간편식(HMR), 대체육 기술을 새만금의 대규모 생산 시설에 적용하고, 클러스터에서 성장한 기업의 새만금 자유무역지역·보세구역 입주를 유도해 수출기업으로 육성할 계획이다. 수도권의 제분·착유·사료 등 곡물 가공기업 유치와 세제 감면, 검역·통관 원스톱 지원도 추진한다.

새만금 신항과 국제공항, 인입 철도가 구축되면 육·해·공 물류를 연계할 수 있다는 점도 강점으로 꼽힌다. K-푸드 수출 과정에서 한계로 지적돼 온 원료 조달부터 가공·수출까지 아우르는 연계 기반을 마련할 수 있을 것으로 도는 기대한다.

전북도는 이번 사업이 국정과제 68번인 ‘국민 먹거리 국가전략산업 육성’과 정부의 ‘K-푸드 세계화 전진기지’ 구상에 부합한다고 보고, 내년 사전타당성조사 용역비 등 관련 국비 확보에 나설 계획이다.

전북도 관계자는 “글로벌 푸드허브가 새만금 1단계 사업으로 확정되면서 K-푸드 수출기지 조성에 속도를 낼 수 있게 됐다”며 “농생명 용지와 새만금 신항의 물류 여건을 결합해 새만금을 농식품 수출 거점으로 조성할 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지