전북 직업계고 취업률 54.8%… 1년 새 3.2%p 상승

전북 지역 직업계고 졸업생 올해 취업률이 전년보다 상승한 것으로 나타났다. 전북교육청은 지역 기업과 대학의 연계를 강화해 졸업생들이 지역에서 일하고 배우며 정착할 수 있도록 지원할 계획이다.

8일 전북도교육청에 따르면 ‘2026년 직업계고 졸업자 취업 통계 조사’ 결과 도내 직업계고 졸업자 2309명 중 618명이 취업해 취업률은 54.8%로 전년(51.6%)보다 3.2%포인트 상승했다. 특히 특성화고 취업률은 48.3%로 전년보다 8.6%포인트 올랐으며, 도내 취업자도 263명으로 26.4% 증가했다.

전북도교육청.

전북교육청은 취업률 상승세를 이어가기 위해 졸업과 취업, 계속 학습, 지역 정착으로 이어지는 지원체계를 운영하고 있다. 지역 기업과 함께하는 산학공동교육과 농생명·반도체·자동차 분야의 전북형 채용 연계 직무교육 과정을 통해 학생들의 취업 기회를 넓히고 있다.

전북도와 관계 기관이 함께하는 취업 지원도 추진하고 있다. 올해 열린 ‘직업계고 취업 연계 기업 탐방 페스타’에서는 전북지방중소벤처기업청과 전주고용복지플러스센터, 원광대 대학일자리플러스센터 등이 참여해 기업탐방과 취업 토크콘서트, 현장면접, 현장 실습·취업 연계를 단계별로 진행했다.

원광대와 연계한 지역 정착형 계약학과도 운영 중이다. 직업계고 졸업생이 지역에서 취업한 뒤 학업을 이어갈 수 있도록 지원하는 과정으로, 교육청은 협력 대학을 확대할 방침이다. 취업 이후에는 거점학교에 배치된 고졸자 후속 관리 전담 인력이 직장 적응과 경력 관리를 돕고, 지자체와 협력해 정주 지원금 지급 등 지역 정착 여건도 마련하고 있다.

지역 산업과 연계한 특성화고 육성도 추진한다. 이리공업고는 인공지능(AI)·이차전지, 군산기계공업고는 인공지능(AI)·로봇, 수소에너지고는 수소에너지, 남원용성고는 AI 팜, 정읍제일고는 반도체 분야 교육과정을 운영하며 산업 현장에 필요한 인재를 양성하고 있다.

천호성 전북도교육감은 “취업률을 높이는 것만큼 졸업생이 일자리를 지키고 지역에 뿌리내리는 것이 중요하다”며 “취업 준비부터 취업 후 관리까지 지원해 직업계고 학생들이 지역 산업의 중심 인재로 성장하도록 도울 것”이라고 말했다.

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