논산에서 꿈 키운 소년, ‘인간시장’ 작가로, 국회의원으로…김홍신 등단 50년 기리다

충남 논산에서 청소년기를 보낸 소년은 훗날 소설 ‘인간시장’으로 한국 출판사에 밀리언셀러 시대를 연 작가가 됐다. 소설로 세상을 향해 질문을 던지고 국회의원으로도 활동했던 김홍신 작가. 그의 등단 반세기를 축하하는 무대가 문학의 꿈을 키운 논산에 펼쳐졌다.

7일 논산 건양대 운동장에서 열린 김홍신 문학제 개막식은 김 작가의 등단 50주년과 보관문화훈장 수훈을 함께 기리는 자리로 마련됐다. 박수현 충남도지사도 참석해 문학과 정치 현장을 오간 김 작가의 발자취를 돌아봤다.

7일 충남 논산 건양대 운동장에서 열린 김홍신 문학제에 참석한 박수현(왼쪽)충남도지사와 김홍신 작가.

1947년 공주에서 태어나 논산에서 청소년기를 보낸 김 작가는 1976년 등단했다. 1981년 선보인 소설 ‘인간시장’으로 대한민국 최초의 밀리언셀러 작가 반열에 오르며 대중에게 이름을 각인시켰다. 이후 제15·16대 국회의원을 지내며 활동 무대를 넓혔다.

이번 문학제는 그가 성장한 논산에서 50년 문학 인생을 되짚었다는 점에서 의미를 더했다. 청소년기의 시간을 보낸 고장이 오랜 세월 글을 써온 작가를 축하하는 무대가 된 셈이다.

개막식은 사전 공연과 영상 시청, 각계 축사, 보관문화훈장 전달에 이어 토크콘서트와 ‘세시봉’ 공연 등으로 진행됐다. 작가의 삶과 문학을 돌아보는 이야기와 음악이 어우러졌다.

박수현 지사가 김홍신 문학제에 참석해 축사했다.

박 지사는 축사에서 소설가이자 정치인이었던 김 작가의 이력을 조명했다. 그는 “김홍신 작가는 정치가 어떠해야 하는지를 몸소 보여주신 분”이라며 “헌정 사상 최초로 8년 연속 의정 활동 평가 1등이라는 대기록을 세우며, 여야를 막론하고 가장 모범적인 의정 활동을 펼친 정치인”이라고 말했다.

이어 김 작가가 강조한 문학의 소명인 ‘필주(筆誅)’를 언급했다. 필주는 글로 잘못을 꾸짖고 비판한다는 뜻이다. 세상의 부조리를 글로 묻는 작가의 역할을 되새긴 것이다.

박 지사는 “작가님의 뜻을 가슴에 새기고 ‘사람의 존엄’을 존중하며 중히 여기는 사회를 만들어 나아갈 것”이라고 밝혔다.

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