‘확장현실’로 되살아난 백제 미륵사…9층 목탑 현장 체험

익산 미륵사지의 가을 풍경. 세계일보 자료사진

터만 남아 있는 백제 미륵사의 9층 목탑과 주요 건축물이 디지털 기술로 되살아난다.

관람객들은 머리 착용형 디스플레이(HMD)를 착용하고 실제 유적을 걸으며 과거 미륵사의 모습을 입체적으로 체험할 수 있다.

국가유산청은 국립문화유산연구원과 함께 지난 6일 전북 익산 미륵사지에서 야외 실감형 확장현실(XR) 콘텐츠 ‘백제의 염원-미륵사 639’ 공개 시연회를 개최했다고 7일 밝혔다.

이번 콘텐츠는 현재 터만 남아 있는 미륵사지의 9층 목탑과 중문, 회랑 등 주요 건축물을 디지털 기술로 복원한 것이다. 콘텐츠 이름에 포함된 ‘639’는 미륵사지 서탑에서 발견된 사리봉영기에 기록된 연도를 의미한다.

관람객은 HMD를 착용한 채 미륵사지 곳곳을 이동하며 실제 유적 위에 겹쳐 구현된 디지털 건축물을 볼 수 있다. 특히 백제 미륵사의 상징적인 건축물인 9층 목탑의 높이와 규모를 입체적으로 살펴보며 당시 건축의 특징을 확인할 수 있도록 했다.

복원 과정에는 미륵사지에서 출토된 유물과 전문가들의 역사적 고증을 바탕으로 한 정보가 반영됐다. 유물을 실물 크기로 재현하고 건축물의 복원 근거를 함께 설명해 관람객이 미륵사의 역사적 가치뿐 아니라 건축문화유산의 디지털 복원 과정도 이해할 수 있도록 구성했다.

실제 유적과 가상 건축물을 자연스럽게 결합하기 위한 기술도 적용됐다. 가상 정합 스테이션 기술을 활용해 별도의 외부 감지기나 추적 장비 없이 디지털 건축물을 실제 유적의 위치에 구현할 수 있도록 했다. 관람객의 시선과 이동에 따라 화면 속 건축물도 자연스럽게 변화한다.

‘패스스루’(Passthrough) 기반 XR 기술도 활용했다. 기기에 장착된 카메라로 촬영한 실제 유적과 디지털로 복원한 건축물을 하나의 화면에 함께 보여주는 방식이다. 현장의 조명과 그림자 변화까지 반영해 가상 건축물이 주변 환경과 자연스럽게 어우러지도록 했다.

콘텐츠에는 안내 캐릭터도 등장한다. 캐릭터가 주요 건축물과 역사적 의미를 설명하고 이동 경로를 안내해 별도의 해설사 없이도 체험할 수 있다.

체험은 무료로 진행되며 당일 현장에서 선착순으로 접수한다. 한 차례 체험에 약 30분이 소요되며, 오후 3시 30분부터 5시 10분까지 총 6차례 운영된다.

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