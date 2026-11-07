“2024 KS 지고 독해지기로 했다”던 박진만 감독, 신인 장찬희 선발승 1이닝 남기고 교체→사토시-배찬승 3실점 ‘최악의 수’ [대구 KS 4차전 현장]

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 프로야구 2026 신한 SOL KBO 한국시리즈 4차전 KT 위즈와 삼성 라이온즈의 경기, 4회초 삼성 선발투수 장찬희가 역투하고 있다. 뉴스1

[대구=남정훈 기자] 실패는 성공의 어머니라고 했던가. 2024 한국시리즈에서 KIA에 1승4패로 패하며 준우승에 머물렀던 실패의 경험이 삼성 박진만 감독을 독하게 만들었다. 이번 가을야구에서 한 박자 아니 두 박자 빠른 과감한 결단이 빛나고 있다. 4차전에서도 승리투수 자격에 1이닝 만을 남겨놓은 신인 선발 장찬희를 과감히 내렸다. 다만 이번 선택은 ‘독’이 됐다.

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO 한국시리즈 4차전 kt wiz와 삼성 라이온즈의 경기. 5회초 삼성 박진만 감독이 작전 지시를 하고 있다. 연합뉴스

박진만 감독이 이끄는 삼성은 7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 KBO 포스트시즌 한국시리즈 4차전에서 경기 초반 KT를 압도하고 있다.

박진만 감독은 이날 선발로 신인 장찬희를 내야했다. 원래 순번대로라면 1차전에 선발로 나섰던 최원태가 나와야 하지만, 최원태의 이번 가을은 잔혹사 그 자체다. KIA와의 플레이오프 3차전에서 1.2이닝 2실점으로 조기 강판당했고, 한국시리즈 1차전에서도 2이닝 5실점의 최악투로 선발투수 자격을 박탈당했다. 선발 자리에 구멍이 난 박진만 감독은 1차전에 마운드에 올랐던 불펜 투수 중 가장 씩씩하게 자기 공을 던진 장찬희를 4차전 선발로 냈다.

그 선택은 적중했다. 물론 시작은 불안했다. 1회 1사 후 장진혁에게 솔로포를 얻어맞았다. 그러나 타선이 1회부터 6점을 뽑아주면서 장찬희의 어깨는 가벼워졌다. 디아즈의 동점 적시타와 김영웅의 역전 적시타로 2-1을 만든 삼성은 류지혁이 몸에 맞는 공으로 밀어내기 타점을 올리더니 강민호 대신 선발 포수 마스크를 쓴 김도환의 평범한 우익수 뜬공을 KT 우익수 안현민이 낙구 지점을 제대로 포착하지 못해 공을 떨어뜨리는 치명적인 수비 범실을 저질렀고, 그 사이 주자 3명이 모두 홈을 밟았다.

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 프로야구 2026 신한 SOL KBO 한국시리즈 4차전 KT 위즈와 삼성 라이온즈의 경기, 4회초 KT공격 2사 1,2루에서 삼성 선발 장찬희가 허경민을 뜬공으로 잡고 위기를 탈출하며 기뻐하고 있다. 뉴스1

5점차 리드를 안고 2회 마운드에 오른 장찬희의 투구는 거침없었다. 2,3회를 연속으로 삼자범퇴로 처리한 장찬희는 4회 1사 후 힐리어드를 볼넷, 김현수에게 안타를 맞아 1사 1,2루에 몰렸으나 김상수와 허경민을 범타로 처리하며 무실점으로 마쳤다.

5회까지만 더 던지면 장찬희는 선발승을 올릴 수 있었다. 신인이 한국시리즈에 선발 등판한 건 2007년 김광현, 임태훈 이후 19년 만이었으며 삼성에서는 1993년 박충식 이후 33년 만이었다.

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 프로야구 2026 신한 SOL KBO 한국시리즈 4차전 KT 위즈와 삼성 라이온즈의 경기, 5회초 KT 공격 1사 만루 상황 김현수가 삼성 배찬승을 상대로 볼넷을 골라 밀어내기 1점을 추가하고 있다. 뉴스1

2007년 10월5일 생인 장찬희는 7일 기준 19세 1개월 2일. 역대 최연소 한국시리즈 선발 등판 기록은 2007년 임태훈의 19세 1개월 1일. 하루 차이로 기록을 놓쳤다. 다만 1이닝만 더 던졌다면 2007년 김광현 이후 19년 만에 한국시리즈에서 선발승을 거둔 신인 투수가 될 수 있었지만, 박진만 감독은 5회에 마운드를 사토시로 교체했다. 4회까지 63구를 던진 장찬희의 구위가 떨어졌다는 판단에 기록보다는 승리를 위해 과감하게 교체한 것이다.

경기 전 박진만 감독은 “2024 한국시리즈에서 패하면서 공부 많이 했다. 지고나니 확실히 과감할 때는 과감해야 한다는 것을 느꼈다. 책임은 내가 지는 것이다. 안 하고 후회할 바에야 하고 나서 후회하는 게 낫다고 생각한다”라고 말했다.

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 프로야구 2026 신한 SOL KBO 한국시리즈 4차전 KT 위즈와 삼성 라이온즈의 경기, 5회초 삼성 교체투수 사토시가 역투하고 있다. 뉴스1

그러나 이번 과감한 결단은 악수가 됐다. 마운드에 오른 사토시는 선두타자 한승택에게 안타를 맞았고, 류현인과 최원준에게 연속 볼넷을 내줘 무사 만루에 몰렸다. 결국 아웃카운트 하나 못잡고 마운드를 배찬승에게 넘겨줘야 했다.

배찬승은 장진혁을 2루 땅볼로 잡아내며 한 점을 내줬고, 안현민에게 스트레이트 볼넷, 힐리어드에게 또 다시 볼넷을 내줘 스코어는 7-3이 됐다. 김현수와도 풀카운트 승부 끝에 볼넷을 내주며 또 다시 밀어내기로 한 점을 더 내줘 7-4. 결국 배찬승도 마운드에서 쫓기듯 물러나야 했다.

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO 한국시리즈 4차전 kt wiz와 삼성 라이온즈의 경기. 5회초 삼성 배찬승이 볼넷으로 점수를 내주고 아쉬워하고 있다. 연합뉴스

그나마 1사 만루 위기를 업고 등판한 이재희가 김상수를 삼진으로 솎아내며 2아웃째를 잡았고, 허경민을 2루수 플라이로 잡아내며 이닝을 끝냈다.

석점으로 막아낸 것은 다행이지만, 장찬희가 5이닝 4실점을 하게 놔두는 게, 5회에 투수 3명을 올려 석점을 허용하는 것보단 훨씬 낫지 않았을까. 박진만 감독이 과감하고 독한 운영을 하려다 제 꾀에 본인이 당하는 모양새가 된 5회였다.

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