“새벽마다 가슴 통증”…동맥경화 없어도 생기는 협심증

새벽 시간 반복적으로 가슴이 아프다면 변이형 협심증을 의심할 수 있다. 생성형 AI로 만든 이미지

한밤중이나 새벽에 잠을 자다가 갑자기 가슴을 쥐어짜는 듯한 통증이 반복된다면 변이형 협심증을 의심해볼 필요가 있다.

운동이나 신체 활동과 관계없이 휴식 중에도 발생하는 질환으로, 관상동맥에 심한 동맥경화성 협착이 없어도 혈관이 일시적으로 수축하면서 심장에 공급되는 혈액이 줄어들 수 있다.

7일 의료계에 따르면 변이형 협심증은 관상동맥이 순간적으로 심하게 수축하는 혈관 경련(연축) 때문에 발생한다. 동맥경화나 혈전으로 혈관이 좁아지거나 막혀 나타나는 일반적인 협심증과 달리, 혈관에 뚜렷한 동맥경화성 협착이 없는 사람에게서도 발생할 수 있다.

가장 두드러지는 특징은 통증이 운동이나 활동과 무관하게 나타난다는 점이다. 주로 한밤중이나 이른 새벽, 가만히 쉬고 있을 때 흉통이 발생하며 비슷한 시간대에 반복되기도 한다. 통증은 수 분간 이어지다가 사라지는 경우가 많지만, 혈관 경련이 심하거나 오래 지속되면 심근경색이나 부정맥 등 심각한 합병증으로 이어질 수 있다.

고혈압과 흡연 등은 주요 위험 요인으로 꼽힌다. 특히 흡연은 혈관 경련을 유발하거나 악화시키는 대표적인 요인이다. 담배 속 니코틴 등이 혈관 기능에 영향을 미쳐 관상동맥 연축이 발생하기 쉬운 환경을 만들 수 있다. 갑작스러운 추위나 과음한 다음 날, 심한 스트레스 등도 증상을 유발할 수 있다.

문제는 흉통이 운동과 무관하게 나타나다 보니 신경성 통증이나 소화불량으로 오인하기 쉽다는 점이다. 통증이 반복되더라도 대수롭지 않게 여기고 진료를 미루면 진단이 늦어질 수 있다.

고려대 안산병원 순환기내과 서순용 교수는 “변이형 협심증은 운동과 무관하게 새벽에 통증이 반복된다는 점에서 일반적인 협심증과 구별된다”며 “단순 스트레스성 흉통으로 여기고 방치하다 진단이 늦어지는 경우가 적지 않은 만큼, 같은 시간대에 통증이 반복된다면 순환기내과 전문의의 진료를 받아보는 것이 중요하다”고 말했다.

진단에는 심전도와 심장 초음파, 혈액 검사 등이 활용된다. 다만 통증이 없는 상태에서 검사를 받으면 이상 소견이 나타나지 않을 수 있다. 혈관 경련이 일시적으로 발생했다가 사라지는 특성 때문이다. 증상이 불규칙하게 나타나는 경우에는 24시간 동안 심전도를 기록하는 활동성 심전도 검사(홀터검사)가 통증 발생 시점의 심전도 변화를 확인하는 데 도움이 된다.

필요하면 관상동맥 조영술을 시행한다. 검사에서 뚜렷한 혈관 협착이 확인되지 않더라도 변이형 협심증이 의심되면 약물을 투여해 관상동맥의 연축 여부를 확인하는 유발검사를 고려할 수 있다. 흉통과 심전도 변화가 나타나고 관상동맥의 일시적인 수축이 확인되면 진단에 도움이 된다. 다만 혈관 경련을 유도하는 검사인 만큼 전문의가 상주하고 응급 상황에 대응할 수 있는 의료기관에서 시행해야 한다.

치료와 재발 예방을 위해서는 금연과 생활습관 관리가 중요하다. 흡연은 혈관 경련을 악화시킬 수 있어 반드시 끊어야 하며, 갑작스러운 추위나 과음, 심한 스트레스 등 증상을 유발할 수 있는 요인도 피하는 것이 좋다.

약물 치료는 관상동맥의 경련을 억제하는 약물을 중심으로 이뤄진다. 상당수 환자는 약물 복용으로 증상이 호전될 수 있으며, 갑작스러운 흉통이 발생했을 때는 혀 밑에 넣어 사용하는 니트로글리세린으로 통증을 완화할 수 있다.

일반 협심증에 사용하는 약물 가운데 일부는 변이형 협심증 환자에게 적합하지 않거나 증상을 악화시킬 수 있어 주의해야 한다. 반드시 전문의의 진단과 처방에 따라 약물을 복용해야 한다. 약물 치료에도 치명적인 부정맥이 반복되는 고위험군 환자에게는 삽입형 제세동기 등 심장 박동을 정상화하는 장치의 삽입을 고려할 수 있다.

변이형 협심증은 젊은 연령층이나 뚜렷한 동맥경화 위험 요인이 없는 사람에게도 발생할 수 있다. 운동과 관계없이 휴식 중, 특히 밤이나 새벽에 흉통이 반복된다면 스트레스나 소화불량으로만 여기지 말고 심장질환 가능성을 확인해야 한다.



서 교수는 “변이형 협심증은 약물 치료와 금연, 생활습관 관리가 반드시 함께 이뤄져야 하는 질환”이라며 “증상이 좋아졌다고 전문의와 상의 없이 임의로 약을 중단하면 재발할 수 있어 주의해야 한다”고 강조했다.

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