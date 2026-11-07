크리스마스 한 달 넘게 남았는데…백화점 3사·시몬스 벌써 불 밝혔다

크리스마스를 한 달 넘게 앞두고 유통업계가 장식을 공개하고 있다.

경기 이천 시몬스 테라스 잔디정원에 크리스마스 트리와 조명이 설치돼 있다. 시몬스는 ‘별빛 테라스, 크리스마스가 빛나는 곳’을 주제로 오는 12월 27일까지 일루미네이션 행사를 진행한다. 시몬스 제공

7일 유통업계에 따르면 롯데·신세계·현대백화점 등 주요 백화점 3사가 크리스마스 장식을 차례로 선보였고, 시몬스도 경기 이천의 복합문화공간에 대형 트리와 일루미네이션을 설치했다.

각 업체는 사진을 찍고 공연과 영상을 볼 수 있는 공간을 만들었다. 방문객을 늘리고, 이를 쇼핑과 외식 등 주변 소비로 연결하려는 것이다.

롯데백화점은 지난달 30일 서울 중구 본점 외벽에 전구 2만개를 켜고 크리스마스 장식을 공개했다. 올해 주제는 '롯데타운 드림 라이트 가든'이다.

을지로입구역에서 본관과 에비뉴엘까지 약 100m 구간에는 조명 거리 '빛의 스트리트'를 만들었다. 높이 15m의 '하트 라이트 트리'를 세웠고, 움직이는 장식을 넣은 쇼윈도도 마련했다. 본관 출입구에는 약 50평 규모의 미디어아트 공간을 조성했다. 새 캐릭터 '헤이예티'와 크리스마스 요정 '똔뚜' 조형물도 설치해 사진을 찍을 수 있게 했다.

롯데백화점은 이달 중순 잠실점에서 야외 크리스마스 마켓을 열고, 인천점에는 외부 광장에 대형 트리를 세울 계획이다.

신세계백화점은 지난 6일 서울 중구 본점 외벽 미디어파사드 '신세계스퀘어'에서 크리스마스 영상을 공개했다. 주제는 '크리스마스 소원을 전하는 환상의 여정'이다. 우체국을 지키던 곰이 사람들의 소원이 담긴 편지를 풍선배에 싣고 여행을 떠나는 내용이다. 영상은 내년 1월 31일까지 매일 오후 5시부터 자정까지 상영한다.

홀리데이 마켓은 강남점이 지난달 30일부터 운영 중이다. 대전신세계는 13일, 본점은 24일, 센텀시티는 27일부터 연다. 크리스마스 소품과 선물 상품을 팔고, 타로와 캐리커처 같은 체험 프로그램도 운영한다.

현대백화점의 올해 주제는 '크리스마스 인 뉴욕 시티'로, 1980~1990년대 뉴욕 거리를 재현했다. 지난달 27일 무역센터점을 시작으로 전국 주요 점포에 장식을 설치하고 있다. 압구정본점과 무역센터점에는 높이 13m 트리를, 판교점에는 타임스스퀘어와 엠파이어 스테이트 빌딩을 본뜬 조형물을 세웠다.

10일 공개하는 더현대 서울의 크리스마스 마을 ‘H빌리지'에는 높이 최대 10m의 건물 13개 동이 들어선다. 붉은 벽돌 건물과 네온사인, 노란 택시로 옛 뉴욕 거리를 꾸몄다. 사전 예약제로 운영하며 입장료는 무료다. 12월 31일까지 열고, 11월 26일과 12월 18일은 쉰다.

H빌리지는 2022년 처음 열린 뒤 지난해까지 누적 관람객이 150만명을 넘었다. 올해 9월 기준 더현대 서울 전체 매출에서 외국인 고객 비중은 25.2%다. 현대백화점은 이에 따라 외국인 전용 예약과 대기 접수 서비스를 마련했다.

시몬스는 지난달 30일 이천 '시몬스 테라스'에서 크리스마스 트리·일루미네이션 행사를 시작했다. 주제는 '별빛 테라스, 크리스마스가 빛나는 곳'이다. 주차타워와 연결되는 입구에 높이 6m 트리와 빛의 터널을 설치했고, 중정에는 별 모양 장식과 건물 외벽을 따라 이어지는 조명을 배치했다. 잔디정원에는 크고 작은 트리를 모은 '크리스마스 트리 포레스트'를 만들었다.

올해 처음으로 팩토리움 외벽에 별빛 문양을 비추는 '고보라이트' 조명을 도입했고, 음악에 맞춰 조명이 반짝이는 라이팅 쇼 '트윙클 타임'도 선보인다. 행사는 12월 27일까지 매일 오전 11시부터 오후 8시까지 열린다. 쇼핑 계획이 없는 사람도 대형 트리와 조명, 체험 공간을 보러 매장을 찾는다. 업체들이 장식에 투자하는 이유다.

시몬스는 2018년부터 크리스마스 일루미네이션을 열어 올해 9회째다. 회사에 따르면 최근 3년간 겨울 시즌 연평균 방문객은 10만명이 넘었고, 행사 기간 주변 상권 매출은 30% 이상 늘었다.

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